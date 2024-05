Slotcall: AEX eindigt boven 900 punten, maar Exor feest niet mee

Het is de AEX-index voor het eerst in haar 41 jaar gelukt om boven de 900 punten uit te komen en ook nog eens te eindigen. De winst werd breed gedragen. Ook de AMX en AScX sleepten er een fraaie dagwinst uit.

Liefhebbers van ronde getallen kwamen vandaag ruimschoots aan hun trekken. De AEX-index steeg met exact 1% naar exact 900 punten (vooruit, met nog zes honderdsten erbij). Om 15.09 uur werd de 900-puntengrens doorbroken:



Vrijwel alle hoofdfondsen deelden mee in de feestvreugde, met uitzondering van Philips, ArcelorMittal, Exor en Prosus. Adyen, ASMI en DSM Firmenich liepen vooraan in de polonaise.

AMG en Marel komen zo nog door met cijfers, dus we vullen deze slotcall straks nog aan met het laatste nieuws.

Heijmans doet goede zaken, ook op de beurs

Eerst de cijferaars van deze ochtend. Terwijl BAM er vorige week na de cijferpublicatie ongenadig van langs kreeg, wist Heijmans (+5,1%) het vandaag tot de top-3 van grootste stijgers te schoppen. De summiere cijferrapportage bevatte mooi nieuws. Het in Q4 ingezette herstel in huizenverkopen is doorgezet. Het bouwbedrijf verkocht dubbel zoveel huizen als in dezelfde periode vorig jaar. Nu is dit wel makkelijk scoren: de vergelijkingsbasis is gunstig vanwege de overname van Van Wanrooij. Maar ook op andere terreinen deden de Brabanders goede zaken; reden om de outlook voor de rest van het jaar te handhaven.

Nu heeft het aandeel er dit jaar al een mooie rit op zitten: YTD staat de koers ruim 41% hoger. Zijn de positieve vooruitzichten inmiddels voldoende in de koersen verdisconteerd of is er nog upside? Het oordeel van Ivo Breukink vindt u hier.

CEO Ton Hillen maakte van de gelegenheid gebruik om zijn zorgen uit te spreken over de stroperige procedures bij bouwplannen door lokale overheden en de rijksoverheid op te roepen de regierol te pakken. Voor abonnees van IEX is dat geen nieuw geluid. In een interview met mijn collega Youri van Heumen zei Hillen onlangs al dat hij knopen zou doorhakken als hij woonminister zou zijn.

Fantasie in Kendrion

Kendrion is waarschijnlijk geen aandeel dat bij veel beleggers op de radar staat. Maar sinds het concern onlangs de verkoop van de automotive-tak in Europa en de VS aankondigde, zijn de kaarten anders geschud. Er komt zowaar een vleugje fantasie in, aldus Martin Crum.

Hij is vooral benieuwd wat Kendrion met de opbrengst van de verkoop zal doen, maar voor het antwoord zullen beleggers nog wel wat geduld moeten hebben. Op de capital markets day van 5 september volgt naar verwachting meer informatie.

De kwartaalcijfers van vandaag lieten zien dat het bedrijf nog altijd worstelt met lastige marktomstandigheden en dit zal op korte termijn nog wel zo blijven. Maar beleggers hebben hun blik uiteraard verder naar voren gericht. Zij zetten het aandeel vandaag 4% hoger.

Koersdruk Exor na cijfers Ferrari



Exor (-1,2%) stond vandaag beteuterd in een hoekje, als een van de slechts vier dalers in de AEX. Dat is waarschijnlijk te wijten aan de winstcijfers van Ferrari, waarin de investeerder een belang heeft. De kwartaalcijfers overtroffen de verwachtingen, maar de autoleveringen vielen tegen; met name in China.



Ferrari staat daarin niet alleen. Porsche waarschuwde vorige maand nog voor vertraging in China. En ook Mercedes-Benz Group (MBG) en Stellantis kijken terug op een teleurstellend eerste kwartaal. Op Wall Street gaat Lucid Group (-10%) hard onderuit door ongunstige vooruitzichten, als gevolg van hoge kapitaaluitgaven en een tegenvallende vraag naar EV's.

Koersexplosie Solvay

Op de Belgische beurs zorgde Solvay voor spektakel. De koers schoot met ruim 14% omhoog nadat het chemiebedrijf omzet- en Ebitda-cijfers had overhandigd die de marktverwachtingen overtroffen. De vraag is wel of beleggers niet te vroeg juichen. CEO Philippe Kehren vond het in elk geval nog te vroeg om te spreken van een herstel. En dan is er ook nog de beruchte PFAS-zaak in Frankrijk die als een Zwaard van Damocles boven het bedrijf hangt en waarover Kehren zich in stilzwijgen hulde. Het oordeel van Teun Verhagen van de IEX Beleggersdesk vindt u hier.

AMG schrijft rode cijfers door lagere grondstoffenprijzen

AMG is zojuist doorgekomen met cijfers. De omzet van de grondstoffenspecialist is in Q1 op jaarbasis met 21% gedaald en de operationele winst met 97%. De aangepaste Ebitda daalde met 74% op jaarbasis. Een grote verrassing is dat niet, want daar was al rekening mee gehouden, vanwege de druk op de grondstoffenprijzen (met name lithium en vanadium).

Topman Heinz Schimmelbusch benadrukte dat de uitbreidingsprojecten met lithium op schema liggen. Dat moet AMG in de kaart spelen als de lithiumprijzen herstellen. Vooralsnog lijken ze te stabiliseren, maar het topniveau van november 2022 ligt nog heel ver weg.



Wall Street zet rally voort

Wall Street zet de opgaande lijn in bescheiden mate voort. Inmiddels heeft 80% van de aandelen uit de S&P500 de cijfers gerapporteerd en dit lijkt uit te draaien op het beste kwartaal in bijna twee jaar, ondanks de nog altijd te hoge inflatie en de aanhoudend hoge rente.

Disney op pijnbank, Apple in de schijnwerpers

Een van de belangrijkste cijferaars is Disney, dat de verwachtingen wist te overtreffen. Het goede nieuws is dat de streamingdiensten van Disney+ en Hulu samen voor het eerst winstgevend zijn. Tellen we er ESPN+ bij op, dan is nog wel sprake van een kwartaalverlies van $18 miljoen, maar deze tak stevent wel af op break-even.

Het slechte nieuws is dechter at het entertainmentbedrijf hier in het lopende kwartaal een verzwakking verwacht en dat is waarschijnlijk de reden dat het aandeel 10% lager koerst.

Ook Palantir Technologies (-11%) wordt op de pijnbank gelegd voor een tegenvallende outlook.

Apple publiceerde vorige week al de kwartaalcijfers, maar weet vandaag opnieuw de schijnwerpers op zich gericht vanwege het 'Let Loose'-evenement, waarbij het bedrijf als een soort Tell Sell-reclame nieuwe producten presenteert, waaronder een nieuwere en beduidend snellere iPad en een nieuwe Apple Pencil Pro.

Verder meldde de Wall Street Journal dat Apple bezig is om zijn eigen chips te ontwikkelen voor AI-software. Ook is het bedrijf naar verluidt in gesprek met EV-fabrikant Rivian over een mogelijke samenwerking. De Apple Car lijkt hiermee van de baan.

De koers van Peloton veert met 13% op na een bericht op CNBC dat diverse private equity-bedrijven azen op de fabrikant van fitnessapparatuur.

De brede markt

De AEX sloot 1% hoger. Ook elders in Europa ging het crescendo. De CAC40 steeg ook met 1%, de FTSE100 met 1,2%, de DAX40 met 1,4% en de Bel20 met zelfs 1,7%, mede dankzij Solvay. Daar komt de 4000-puntengrens inmiddels in zicht.

Met een indexstand van 13,49 duidt de CBOE VIX-index (volatiliteit) nog allerminst op nervositeit op de beurs.

Lichtgroene koersen op Wall Street: de S&P500 staat 0,3% hoger, de Dow wint 0,1% en de Nasdaq 0,2%.

De Amerikaanse tienjaarsrente zet de dalende lijn voort, nu een renteverlaging in september er misschien toch in zit na het zwakke banenrapport van vrijdag. Er staat nu 4,43% op de borden, 6 basispunten minder dan gisteren. Ook de Nederlandse tienjaarsrente is op de terugtocht en staat op 2,72%. Vorige week stond er nog respectievelijk 4,67% en 2,87% op de borden.

De euro loopt ietsje op naar 1,0780 ten opzichte van de dollar.

De goudprijs daalt met 0,3% naar $2.315,96 per troy ounce.

Een zelfde prijsstijging zien we ook bij de doorgaans aanzienlijk volatielere bitcoin, die hiermee op $63.732 koerst.

Goed nieuws voor automobilisten: ook de olieprijzen dalen verder. De prijs van een vat WTI staat 0,5% lager op $78,23 en ook Brent noteert 0,5% in de min op $82,94.

Verder op het Damrak

Vivoryon is nog altijd voer voor speculanten

ABN Amro (+1,6%) meldde dat het aandeleninkoopprogramma ter waarde van €500 miljoen is afgerond.

(+1,6%) meldde dat het aandeleninkoopprogramma ter waarde van €500 miljoen is afgerond. Van Lanschot Kempen eindigde 8% hoger nadat het aandeel door Kepler Cheuvreux op de kooplijst gezet

eindigde 8% hoger nadat het aandeel door Kepler Cheuvreux op de kooplijst gezet ASMI (+3%) werd getrakteerd op een forse koersdoelverhoging door ING

(+3%) werd getrakteerd op een forse koersdoelverhoging door ING In Duitsland waren aandelen Zalando (+8%) vandaag niet aan te slepen. De omzet van de online retailer stond onder druk, maar de marge liep op en het verlies slonk, en dát zijn de cijfers waar beleggers vooral op letten.

PostNL (-2%) weet zich iets te revancheren van het koersverlies van gisteren na cijfers. Volgens analist

(-2%) weet zich iets te revancheren van het koersverlies van gisteren na cijfers. Volgens analist Peter Schutte is de hogere postzegelprijs per 1 juli geen gamechanger. Mogelijk helpt de Tsjechische miljardair Kretinsky het bedrijf uit de impasse.

Ahold Delhaize en SBM Offshore koersten respectievelijk 0,6% en 0,2% hoger aan de vooravond van de cijferpublicatie. Pharming, dat morgen ook cijfert, verloor 0,6%.



Adviezen

Een forse koersdoelverhoging voor ASMI en Van Lanschot Kempen op kooplijst Keper

ASMI: naar €750 van €650 en kopen - ING



€750 van €650 en kopen - Galapagos: naar €34 van €40 en advies blijft houden - UBS



€34 van €40 en advies blijft houden - Philips: naar €22 van €17,50 maar advies blijft verkopen - Jefferies

Van Lanschot Kempen: naar €42 van €28,30 en advies omhoog van houden naar kopen - Kepler Cheuvreux

PostNL: houdadvies verruild voor koopadvies, met koersdoel €1,40 - KBC Securities

Galapagos: naar €32,50 van €34,60 en houden - RBC

TKH: naar €62 van €62,50 en kopen KBC Securities

Prosus: naar €50 van €46 en kopen - UBS

ING: naar €17,50 van €16,70 en houden - Goldman Sachs

Agenda: Ahold Delhaize, SBM Offshore en Pharming

In de VS is de beursdag nog in volle gang. Als op Wall Street het licht wordt uit gedaan, openen Lyft en Reddit de boeken.

Morgen wordt een drukke cijferdag, met de resultaten van onder andere Ahold Delhaize, SBM Offhore, Pharming, het Belgische AB InBev (voorbeurs), het Amerikaanse Uber (na de middagboterham), Beyond Meat en voormalig meme-aandeel AMC Entertainment (na sluiting Wall Street).

De jaarcijfers van Ahold Delhaize lieten zien dat de supermarktketen last had van lagere marges en het wegvallen van de tabakverkoop bij Albert Heijn. Dat zal bij de cijfers van morgen vermoedelijk niet veel beter zijn. De analistenconsensus die Ahold Delhaize zelf heeft gepubliceerd, gaat uit van een iets lagere omzet en een marge die onder druk stond. Interessant zijn ook de ontwikkelingen in de VS. CEO Frans Muller gaf eerder dat hij op overnamepad wil in de VS. Mogelijk vertelt hij daar wat over, al is de kans groter dat u hiervoor geduld moet hebben tot de strategie-update op 23 mei.

SBM Offshore presenteert morgen alleen omzetcijfers, dus naar de winstontwikkeling moet u nog even gissen. Die omzet zal waarschijnlijk lager zijn, aangezien het concern bij de publicatie van de jaarcijfers al had aangegeven dat de omzet dit jaar onder druk zou komen.

De koers van Pharming stond enkele weken geleden onder druk toen het bedrijf €100 miljoen aan converteerbare obligaties uitgaf en met de opbrengst €123,1 miljoen aan bestaande converteerbare obligaties met een looptijd tot 2025 afloste. Voor aandeelhouders is het spannend of de Europese medicijnwaakhond EMA het middel leniolisib gaat toelaten op de markt. Dat oordeel kan elk moment komen. Pharming verwacht dit jaar een omzetgroei te behalen van 14 tot 20%.

AB InBev kampte vorig jaar met een forse omzetdaling in de VS, na een marketingcampagne voor Bud Light met een transgender influencer die slecht viel bij conservatieve Amerikanen. Presidentskandidaat Donald Trump heeft later aangegeven dat hij vond dat het concern een tweede kans verdient. Of die oproep gehoor heeft gevonden, zien we woensdag.

Hierbij de volledige agenda van de rest van de avond en morgen:

21:00 Consumentenkrediet - Maart (VS)

22:00 Lyft - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Reddit - Cijfers eerste kwartaal (VS)

WOENSDAG 8 MEI 2024

AMG - Jaarvergadering

Arcadis - Jaarvergadering

Wolters Kluwer - Jaarvergadering

06:30 Industriële productie - Maart (NL)

07:00 Ahold Delhaize - Cijfers eerste kwartaal

07:00 Pharming - Cijfers eerste kwartaal

07:00 SBM Offshore - Cijfers eerste kwartaal

07:00 AB InBev - Cjfers eerste kwartaal (Be)

08:00 Industriële productie - Maart (Dld)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

13:00 Uber - Cijfers eerste kwartaal (VS)

16:00 Groothandelsvoorraden - Maart (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

22:00 AMC Entertainment - Cijfers eerste kwartaal def (VS)

22:00 Beyond Meat - Cijfers eerste kwartaal (VS)

U bent weer bijgepraat. Ik wens u een fijne avond toe!