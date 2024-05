Wall Street koerst licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden dinsdag licht hoger met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 steeg 0,3 procent op 5.196,80 punten, de Dow Jones index won 0,2 procent op 38.922,61 punten en de Nasdaq noteerde 0,2 procent hoger op 16.384,16 punten.

Beleggers focussen zich dinsdag op bedrijfscijfers, terwijl de macro-economische agenda nauwelijks gevuld is.

Nu reeds 400 bedrijven uit de S&P500-index hebben gerapporteerd, is het resultaat sterk, vindt Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild.

Volgens Bank of America deed 72 procent van de bedrijven die al rapporteerden het beter dan verwacht qua omzet, 59 procent met de winst en 50 procent presteerde zowel met de omzet als de winst beter dan de markt had voorzien.

Dit ligt in lijn met het afgelopen kwartaal, maar is volgens Vranken toch beter dan verwacht. Dit was vooral te danken aan de hogere marges, omdat met name de grote bedrijven niet lijken te lijden onder de hogere rentetarieven. Ze hebben veel cash. Dat wordt ook aangewend om grootschalig eigen aandelen in te kopen, volgens de expert van Bank Edmond de Rothschild.

Na de inflatie- en groeicijfers van de afgelopen tijd, het rentebesluit van de Federal Reserve en de Amerikaanse banenrapporten van vorige week, is het qua economische publicaties deze week een stuk rustiger. Later vanavond publiceert de Fed data over de ontwikkeling van het consumentenkrediet in de VS.

Fed-bestuurder Neel Kashkari zei dinsdag dat een renteverhoging door de centrale bank niet kan worden uitgesloten, maar de lat daarvoor ligt behoorlijk hoog. Kashkari, voorzitter van de Minneapolis Fed, heeft dit jaar geen stemrecht binnen de FOMC.

De euro/dollar handelde dinsdagavond licht lager op 1,0764. De olieprijzen liepen licht op, terwijl de spanningen tussen Israël en Hamas verder toenemen. De obligatierentes daalden licht.

Bedrijfsnieuws

Aandelen Peloton stegen dinsdag liefst 15,6 procent op een bericht van zakenzender CNBC, dat private-equity firma's de maker van fitnessapparaten zouden willen overnemen. Peloton groeide hard tijdens de coronapandemie, toen mensen thuis gingen sporten. Vervolgens ging het bergafwaarts met het bedrijf, dat onder CEO Barry McCarthy 90 procent van zijn beurswaarde verloor. Vorige week werd bekend dat McCarthy vertrekt bij Peloton. Ook kondigde het bedrijf een reorganisatie aan.

Disney heeft in het afgelopen tweede kwartaal de winstverwachtingen overtroffen, maar de omzet viel de markt tegen. "Onze resultaten zijn voor een groot deel te danken aan ons Experiences-segment en onze streamingactiviteiten", zei CEO Bob Iger in een toelichting. De aangepaste winst per aandeel van 1,21 dollar was beter dan de 1,10 dollar waar de markt op rekende. Het aandeel verloor dinsdag bijna 10 procent, ondanks een verhoging van de outlook.

Apple steeg 0,5 procent, na de onthulling van een aantal nieuwe iPads. Ook berichtte DigiTimes over een mogelijke samenwerking tussen Apple en Rivian, maker van elektrische voertuigen. Dat aandeel daalde licht, ook in aanloop naar de cijfers nabeurs.

Sectorgenoot Nikola heeft in het eerste kwartaal van dit jaar het verlies zien teruglopen, ondanks een lagere omzet. Het aangepaste verlies per aandeel kwam in het eerste kwartaal uit op 0,09 dollar, iets minder dan de 0,10 dollar waar analisten volgens FactSet op rekenden. Het aandeel daalde toch 6 procent.

Lucid, ook een branchegenoot van Nikola en Rivian, rapporteerde beter dan verwachte verkopen, maar een groot deel daarvan kwam van de Saoedische overheid, die grootaandeelhouder is. Het aandeel daalde 13 procent.

Palantir Technologies rapporteerde sterker dan verwachte inkomsten, aangejaagd door AI. Maar de groei van de Amerikaanse activiteiten vertraagde wel. De aandelen verloren dinsdag 14,5 procent.

Aandelen Boeing verloren bijna een procent, nadat de eerste bemande reis van het Starliner-ruimtevaartuig van het bedrijf twee uur vóór de geplande lancering was geschrapt. Ondertussen opende de Federal Aviation Administration maandag een onderzoek naar inspectie documentatie voor de 787-jets van Boeing.

Het aandeel Teamviewer daalde meer dan 8 procent. De cijfers die het softwarebedrijf presenteerden, stelden teleur.

Na het slot op Wall Street openen Lyft en Reddit, voor het eerst sinds de beursgang in maart, de boeken. In aanloop daalde Lyft ruim 4 procent, terwijl Reddit meer dan een procent steeg.