AMG ziet omzet dalen en boekt verlies

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AMG heeft in het eerste kwartaal van 2024 de omzet zien dalen en rode cijfers geschreven. Dat bleek uit de kwartaalcijfers van het bedrijf die dinsdag nabeurs werden gepubliceerd. AMG waarschuwde in februari bij de jaarcijfers al voor meer tegenwind in 2024. De marktprijzen voor alle producten in portefeuille verzwakten tijdens het eerste kwartaal van 2024 vergeleken met het eerste kwartaal van 2023, zo waarschuwde AMG. De daling van de aangepaste EBITDA vergeleken met het eerste kwartaal van 2023 werd vooral veroorzaakt door de wereldwijde daling van de lithium- en vanadiumprijzen, aldus het bedrijf. De omzet daalde in het eerste kwartaal met 21 procent naar 358 miljoen dollar, ten opzichte van een jaar geleden. In het vierde kwartaal van 2023 bedroeg deze nog 367,2 miljoen dollar. De aangepaste EBITDA daalde zelfs met 74 procent op jaarbasis en kwam uit op 31 miljoen dollar, wel iets beter dan de verwachting van ING. De bank rekende op 28 miljoen dollar. AMG boekte in het vierde kwartaal van 2023 nog aangepaste EBITDA van 71,1 miljoen dollar. Onder de streep werd een verlies geboekt van 16,3 miljoen dollar. Een jaar geleden werd er nog een winst geboekt van 56,2 miljoen dollar. CEO Heinz Schimmelbusch zei dat het verlies niet verraste. De topman benadrukte dat de uitbreidingsprojecten met lithium op schema liggen. Dat moet AMG in de kaart spelen als de lithiumprijzen herstellen, zei Schimmelbusch. Voorlopig rekent de CEO erop dat de prijzen volatiel zullen blijven. “Maar de vraagtrend op lange termijn is bemoedigend.” Outlook herhaald Bij de cijfers in februari waarschuwde AMG dat de prijsdruk alleen maar erger is geworden. Op basis hiervan voorzag het bedrijf toen een aangepaste EBITDA in 2024 van ongeveer 130 miljoen dollar. Die outlook werd dinsdag herhaald, Binnen vijf jaar wil AMG naar een EBITDA van minimaal 500 miljoen dollar groeien, zoals ING ook had voorzien. Het aandeel AMG sloot dinsdag 1,8 procent hoger op 23,08 euro. Bron: ABM Financial News

