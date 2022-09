Nervositeit voorbeurs, want wordt het jumbo of super jumbo rate hike?

Als dit een voorteken is, kan er veel gebeuren vandaag.

De AEX-indicatie begon met -0,4%, maar is nu tien minuten later alweer vlak. Oh, nu alweer -0,3%. U weet het, het is vandaag Super Fed Dag. Want wordt het een jumbo rate hike van drie, of een super jumbo rate hike van vier kwartjes? Drie is nu de meest gangbare gedachte.

Groen en rood, de Europese futures wiebelen ook boven of onder het nulpunt.

De Amerikaanse futures gaan van vlak tot -0,2%

In Azië is alles rood met de Hang Seng als uitschieter met -1,2%

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot +5,4% op 27,5, ofwel verhoogde nervositeit in aanloop naar de Fed?

De dollar trekt 0,4% aan tot 0,9932

Goud doet -0,3%, olie staat +0,8% en crypto doet ook weer een procentje lager

Hier de rentes, want het gaat nu al hard. Wel de ándere kant uit.



Drie of vier kwartjes? Alle wekkers op 20:00 uur, als de Fed de rente verhoogt. Drie kwartjes is een zekerheid, maar komt die vierde er ook? De consensus denkt van niet.



De markt houdt een slag om de arm:



Hier het hele beeld, merk op dat de Fed balans al wat terug loopt, dat de rente nog altijd ver op de inflatie achterblijft en dat de Amerikaanse tienjaarsrente alweer op 3,58% staat.



De inflatieverwachtingen van de markt zijn op alle termijnen aardig af en dicht bij elkaar in de buurt gekomen, maar 2% is het Fed-mandaat. En daar staan deze cijfers nog ver vanaf. Vandaar dat de bank zo haviks is. We horen van de president vanaf 20:30 uur in de persconferentie hoe het verder moet en gaat.

Koersreacties hangen af van hoe fanatiek hij de inflatie blijft bestrijden en zijn visie op economie en arbeidsmarkt. In principe komt er geen beweging bij drie kwartjes, maar bij vier kunnen we gaan schuiven met - op papier - een sterkere dollar, hogere rentes, lagere (groei!)aandelen, commodities en ook crypto.



Uitgerekend op Prinsjesdag zetten onze (tienjaars) rente (paars) een nieuwste hoogste slotstand neer. Past wel in het beeld van dit jaar. En een prijsplafond zijn we op de beurs al gewend, zie de AEX maar. Tja en hoeveel ruimte omhoog hebben aandelen met die rentestorm op de beurzen? Niet zoveel tot dusverre.



Deze hoort ook nog bij Prinsjesdag, onze gas future TTF steeg gisteren zowaar, maar de Duitse elektriciteits future daalde. Jammer dat we niet kunnen handelen in rechten met die prijsplafonds. Ik houd zelf kuubjes gas over en tegen €1,50 inkopen en tegen iets minder dan €1,96 verkopen is een mooi sommetje :-)



En dan komt het CBS vandaag hiermee:



Bizar? Ons vertrouwen mag dan nul zijn, onze uitgaven zeker niet:

In juli 2022 hebben huishoudens 6,2 procent meer besteed, voor #prijsveranderingen gecorrigeerd, dan in juli 2021. Meer aan #diensten, maar minder aan #goederen.https://t.co/PSFg3amTZ6 pic.twitter.com/hfaf9eOiJd — CBS (@statistiekcbs) September 21, 2022

Is er nog iets op het Damrak? Zeker, gefeliciteerd HAL met de overname van Boskalis dat ons na vele decennia verlaat. Mijn data gaat terug tot 1973.



Behalve dat wij de CEO van ForFarmers het beste en beterschap wensen is er verder geen bedrijfsnieuws op het Damrak.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren.

08:10 Afwachtende opening AEX voorzien in aanloop naar rentebesluit Fed

07:18 CEO ForFarmers langere tijd afwezig

07:02 Europese beurzen openen naar verwachting lager

06:55 Nederlandse investeringen breekt met stijgende trend

06:53 Vertrouwen Nederlandse consument naar nieuw dieptepunt

06:49 Nederlandse consumptie stijgt in juli opnieuw

06:45 Beursagenda: macro-economisch

06:44 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:43 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

20 sep Beursupdate: AEX op Wall Street

20 sep Wall Street sluit in het rood

20 sep Olieprijs zakt verder

20 sep HAL verkrijgt ruim 98 procent van aandelen Boskalis

20 sep Rode cijfers op Wall Street

20 sep Europese beurzen sluiten lager

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met Sligro, huizen VS, olie en Fed.

09:00 Sligro - €0,30 ex-dividend



06:30 Consumptie huishoudens - Juli (NL)

06:30 Investeringen - Juli (NL)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

16:00 Bestaande woningverkopen - Augustus (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

20:00 Federal Reserve - Rentebesluit (VS)

20:00 Federal Reserve - Dot plot en econ. ramingen (VS)

20:30 Federal Reserve - Persconferentie Powell (VS)

En dan nog even dit

Weer. Lagere. Koersen.

WATCH: Wall Street ended lower as the eve of a Fed meeting expected to bring another large interest rate hike brought further evidence that inflation is slowing business https://t.co/DrIAJbeu3E pic.twitter.com/8V2388XWH4 — Reuters Business (@ReutersBiz) September 21, 2022

Toe maar:

The books for Volkswagen's Porsche IPO are covered multiple times on the full size of the deal, a bookrunner involved in the listing said. Read more here: https://t.co/t10oh7nPL7 pic.twitter.com/sKn4MjetN0 — Reuters Business (@ReutersBiz) September 21, 2022

Het is 2022;

Beyond Meat suspends COO after arrest for allegedly biting man's nose https://t.co/v9L6xxZe71 pic.twitter.com/aZXvzvmI8I — Reuters Business (@ReutersBiz) September 21, 2022

Wie hebben we daar?

WATCH: Tesla Chief Executive Elon Musk faces skeptics as the electric carmaker gets ready to unveil a prototype of its humanoid robot known as Tesla Bot or ‘Optimus’ https://t.co/RflskMDkdy pic.twitter.com/bi3lR2DR3Y — Reuters Business (@ReutersBiz) September 21, 2022

Massaontslag:

Gap is cutting 500 corporate jobs as it contends with growing costs and weaker sales figures https://t.co/F5jUyWJ2Rc — Bloomberg Markets (@markets) September 21, 2022

Ondanks dit jaar...

A coalition of pension funds and insurance companies have committed to managing $7.1 trillion of assets in line with the Paris Agreement's goal of limiting warming to 1.5°C https://t.co/OokokbwYq4 — Bloomberg Markets (@markets) September 21, 2022

De inflatiedrijver:

The Big Boost From Falling Gasoline Prices May Be Coming to an End https://t.co/rGqhr4qmit — Bloomberg Markets (@markets) September 21, 2022

Citadel verlaat Chicago, een stad die voor zulke bedrijven is uitgevonden?

NEW: Citadel’s Ken Griffin is ditching Chicago for Miami and he wants to remake the city in his billionaire image. Not everyone is so thrilled.



Read The Big Take ?? https://t.co/RpkTKF4fhS — Bloomberg (@business) September 21, 2022

De wereld zou er toch een stuk leuker uit zien als China en VS eens wat vaker zouden samenwerken?

A top US Treasury official urged China—by far the world’s largest bilateral official creditor—to take part in coordinated debt relief for vulnerable nations to avoid the specter of a systemic sovereign-debt crisis https://t.co/lcJ5M3kait — Bloomberg Markets (@markets) September 20, 2022

Veel plezier en succes vandaag.