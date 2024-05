Marel verwacht herstel in tweede jaarhelft

(ABM FN-Dow Jones) Marel heeft in het eerste kwartaal van 2024 minder orders binnengehaald dan in de drie maanden ervoor, hetgeen geen verrassing was omdat de IJslandse fabrikant van onder meer slachtmachines hier bij de jaarcijfers in februari al voor waarschuwde.

Marel sleepte in het afgelopen kwartaal voor 392,8 miljoen euro aan orders binnen, bleek dinsdag nabeurs uit de kwartaalcijfers. Dat bedrag lag in het vierde kwartaal nog op 466,4 miljoen euro. Op jaarbasis was wel sprake van een verbetering, want in het eerste kwartaal van 2023 kwam er voor 362,6 miljoen euro aan orders binnen.

De omzet daalde in het eerste kwartaal tot 412,6 miljoen euro, van 448,0 miljoen euro in de drie maanden ervoor en 447,4 miljoen euro een jaar eerder.

Onder de streep resteerde een verlies van 3,2 miljoen euro. In het vierde kwartaal van 2023 behaalde Marel nog een nettowinst van 8,7 miljoen euro en in de eerste drie maanden van 2023 kwam er een winst van 9,1 miljoen euro in de boeken.

De EBIT-marge daalde op kwartaalbasis van 9,6 tot 7,9 procent. In het eerste kwartaal van 2023 stond de marge op 9,0 procent.

"We hebben doortastende kostenmaatregelen genomen met een verhoogde kostendiscipline om de cyclus te beheersen en het werkkapitaalbeheer te verbeteren. Het is echter duidelijk dat verdere opbouw van de orderportefeuille nodig is om de operationele prestaties te verbeteren", zei CEO Arni Sigurdsson dinsdag in een toelichting.

Marel kreeg eind vorig jaar een overnamebod van JBT en tekende in april een transactieoverenkomst. Toen werd bekend dat mogelijk nog deze maand een overnamebod van 3,60 euro per aandeel Marel volgt.

"We blijven nauw samenwerken met JBT in de aanloop naar de beoogde lancering van het bod later deze maand", zei Sigurdsson dinsdag.

Outlook

De marktomstandigheden blijven uitdagend, wat leidt tot verhoogde onzekerheid, zei Marel dinsdag. Maar de tegenwind zal in de komende kwartalen afnemen, ondersteund door positieve signalen in de markt, aldus het bedrijf.

"Schaarste aan arbeidskrachten en aanhoudende looninflatie, in combinatie met gunstige trends, gericht op automatisering, robottechnologie en digitale oplossingen die duurzame voedselverwerking ondersteunen, zullen de autonome groeivooruitzichten van Marel blijven ondersteunen", zei de onderneming dinsdag.

Marel verwacht dat de ontvangen orders en de omzet weer zullen toenemen in de tweede jaarhelft.

Het aandeel Marel sloot dinsdag 2,8 procent hoger op 3,27 euro.