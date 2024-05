Apple lanceert iPads met AI-chip Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Apple heeft dinsdag nieuwe iPads gelanceerd, met belangrijke verbeteringen op het gebied van beeldschermen en processors. Dit bleek uit een presentatie van de Amerikaanse techreus. Apple benadrukt vooral de mogelijkheden op het gebied van kunstmatige intelligentie van de nieuwe hoogwaardige iPad Pro-apparaten. Deze hoogwaardige tablets gebruiken de nieuwste processor van het bedrijf, de M4. De huidige iPads hebben een M2-chip. De M4-chip heeft de snelste Neural Engine van Apple, die tot 38 biljoen bewerkingen per seconde kan uitvoeren. Dat is sneller dan de neurale verwerkingseenheid van welke AI-pc dan ook, volgens Apple. De M4 wordt geproduceerd met behulp van 3-nanometer procestechnologie. De chip heeft verder een krachtige grafische verwerkingseenheid en snellere geheugenbandbreedte, aldus Apple. Aandelen Apple reageerden nauwelijks op het nieuws, gezien de bescheiden winst van 0,5 procent een paar uur voor de slotbel op Wall Street. Bron: ABM Financial News

