Beursblik: weer zwak kwartaal voor Marel

Beeld: Marel

(ABM FN-Dow Jones) Het eerste kwartaal was opnieuw een zwak kwartaal voor Marel. Dit schreven analisten van Jefferies dinsdagavond in reactie op de cijfers van de IJslandse fabrikant van onder meer slachtmachines, die dinsdag nabeurs verschenen. De aangepaste EBIT daalde in de verslagperiode met 18 procent op jaarbasis tot 32,8 miljoen euro en dat was 5 procent onder de analistenconsensus van 34,7 miljoen euro, zei Jefferies. De bijbehorende marge van 7,9 procent kwam ook onder de consensusverwachting van 8,4 procent uit. De omzet daalde op jaarbasis met 8 procent tot 412,6 miljoen euro, vooral te wijten aan een zwakker orderboek, zeiden de analisten. Jefferies wees verder op de hogere winstgevendheid bij pluimvee en vis, tegenover een zwakkere winstgevendheid in vlees en bij Wenger. Marel wees dinsdag op de onzekerheden op de korte termijn, maar zag ook tekenen van herstel en verwacht dat de orderontvangst en omzet in de tweede helft van 2024 zullen aantrekken. Verder gaf het bedrijf aan dat het nauw blijft samenwerken met JBT in de aanloop naar de beoogde lancering van het bod later deze maand. Jefferies heeft een Houden advies op Marel en een koersdoel van 3,60 euro. Het aandeel Marel sloot dinsdag 2,8 procent hoger op 3,27 euro. Bron: ABM Financial News

