Consumentenkrediet VS stijgt veel minder hard

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het consumentenkrediet in de Verenigde Staten is in maart veel minder hard gestegen dan in de maand ervoor. Dit maakte de Federal Reserve dinsdagavond bekend. Het consumentenkrediet steeg in maart met 6,3 miljard dollar, na een stijging met 15,0 miljard dollar in februari. Voor die maand werd eerder een toename van 14,1 miljard dollar gemeld. Bron: ABM Financial News

