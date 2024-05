Olieprijzen consolideren

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen zijn dinsdag na een volatiele sessie licht gedaald. Bij een settlement van 78,38 dollar werd een vat West Texas Intermediate op dagbasis 0,1 procent goedkoper. De prijs voor een vat Brent daalde 0,2 procent op iets meer dan 83 dollar.

Beleggers wogen dinsdag de weer oplopende spanningen in het Midden-Oosten af tegen het productiebeleid van OPEC+.

Maandagavond werd bekend dat Hamas een door Egypte en Qatar bemiddeld voorstel voor een wapenstilstand had geaccepteerd. Israël deed dat echter niet, omdat de overeenkomst niet aan de belangrijkste eisen van het land voldoet. De Israëlische premier Netanyahu zei dinsdag dat een akkoord ver weg is. Ondertussen is Israël Rafah binnengetrokken, aan de grens met Egypte. Rafah was tot nog toe een relatief veilige plek in de Gazastrook die diende als toevoer voor hulpgoederen en een gebied waar Palestijnen naar toe vluchten.

Beleggers vrezen de dreiging van een bredere oorlog in de regio die de aanvoer van ruwe olie zou kunnen beïnvloeden, hoewel de reactie van olie op ongunstige ontwikkelingen tot nog toe vrij beperkt is geweest, merkte Stephen Innes van SPI Asset Management op.

"Dit is grotendeels te wijten aan de waargenomen zwakkere Amerikaanse vraag die de huidige drijvende kracht achter de olieprijsbewegingen blijft", aldus de marktexpert.

De oliemarkten reageerden dinsdag ook op uitspraken van de Russische vicepremier Alexander Novak, die zou hebben gezegd dat OPEC+ de olieproductie zou kunnen verhogen. Van Rusland werd juist verwacht dat ze de bestaande vrijwillige productieverlagingen van 2,2 miljoen vaten per dag ook na het tweede kwartaal zullen aanhouden.

Uiteindelijk is het aan Saoedi-Arabië en de andere OPEC+ landen om te beslissen of ze de vrijwillige productieverlagingen in de tweede helft van het jaar willen handhaven, zei analist Carsten Fritsch van Commerzbank.

Dat sommige landen de overeengekomen productieverlagingen tot nu toe onvoldoende hebben geïmplementeerd is mogelijk een obstakel, volgens de expert. Dit geldt met name voor Irak en Kazachstan, die hun productiedoelen in het eerste kwartaal aanzienlijk hebben overschreden, volgens Fritsch. Wel presenteerden beide landen vorige week plannen over hoe ze van plan zijn om de overproductie tegen het einde van het jaar te compenseren.

De Energy Information Administration zei dinsdag dat het verwacht dat de OPEC en haar bondgenoten ten minste een deel van hun productieverlagingen zullen handhaven na het tweede kwartaal, wat de olieprijzen zal ondersteunen en de wereldmarkt in evenwicht zal houden in de tweede helft van het jaar.

"Onze verwachting van voortdurende productiebeperking leidt tot een voorspelling van een relatief evenwichtige oliemarkt in de tweede jaarhelft, waarbij we verwachten dat deze de olieprijzen voor de rest van 2024 in de buurt van 90 dollar per vat zal houden", zei het Amerikaanse energieministerie.

Volgende richtpunt voor de oliemarkten is het wekelijkse voorradenrapport van de EIA, dat woensdagmiddag verschijnt.