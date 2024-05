AEX scherpt recordstand aan tot boven de 900 punten

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag opnieuw hoger geëindigd, na per saldo meevallende bedrijfscijfers.

Bij een slot van 900,06 punten, steeg de AEX 1,0 procent. Daarmee bereikte de hoofdindex een nieuwe all time high.

De AEX is hiermee voor de vierde dag op rij hoger gesloten. Volgens analist Corné van Zeijl van Cardano geniet de beurs van "een lekkere meewind", dankzij meevallende bedrijfscijfers en dalende rentes. Daarnaast rekent de markt erop dat de ECB eerder dan de Fed de rente zal verlagen, wat de economische groei ten goede moet komen, aldus Van Zeijl.

Lagere rentes zijn over het algemeen ook goed voor techaandelen, omdat de toekomstige winsten dan tegen een lager tarief kunnen worden verrekend. Dit helpt de techzware AEX index om binnen de eurozone als eerste de records aan te scherpen, hoewel er meerdere indices op het punt staan om het Amsterdamse voorbeeld te volgen.

Op macro-economisch gebied werd bekend dat de Duitse export onverwacht was gestegen. De export steeg in maart met 0,9 procent op maandbasis, terwijl de import met 0,3 procent opliep. En er kwam ook goed nieuws vanuit de eurozone, waar de detailhandelsverkopen bleken gestegen. Op maandbasis stegen de detailhandelsverkopen met 0,8 procent, na een min van 0,5 procent in februari.

De olieprijzen daalden dinsdag. Een vat Brent olie noteerde 0,4 lager op 82,99 dollar. Dit nadat Israël Rafah in Gaza had getroffen, terwijl de onderhandelingen over een staakt-het-vuren met Hamas zonder oplossing werden voortgezet.

De tienjaarsrentes daalden ongeveer 5 basispunten. In de VS noteerde die op 4,43 procent en de Duitse variant handelde rond de 2,42 procent.

De euro/dollar steeg licht naar 1,0777.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen gingen Adyen aan kop met een winst van 3,3 procent, gevolgd door ASMI. De halfgeleiderspecialist kon 3,0 procent bijschrijven. ING verhoogde dinsdag het koersdoel voor ASMI van 650,00 naar 750,00 euro, met handhaving van het koopadvies. Ook blijft ASMI op de ING Benelux Favorietenlijst.

DSM-Firmenich en NN Group konden tussen de 2,3 en 2,9 procent bijschrijven.

Philips verloor 0,1 procent. Jefferies verhoogde het koersdoel voor Philips van 17,50 naar 22,00 euro, maar met handhaving van het Underperform advies.

Exor daalde 1,3 procent. Dit nadat Ferrari ruim 4 procent verloor, nadat het bedrijf bekend maakte dat het minder auto’s afleverde dan verwacht. Ferrari is één van de belangen van de Italiaanse holding Exor, dat genoteerd is in de Amsterdamse AEX. Ook Philips behoort tot de investeringen van Exor.

Prosus daalde ook met 1,3 procent, ondanks een kleine koersdoelverhoging van UBS. ArcelorMittal verloor 1,6 procent.

In de AMX won Van Lanschot Kempen 8,0 procent, nadat Kepler het aandeel op de kooplijst zette met een flinke koersdoelverhoging. Kepler verwacht bij Van Lanschot een hele stevige aandeelhoudersbeloning. Over 2024 en 2025 zal de bank volgens Kepler 28 procent van zijn marktkapitalisatie uitkeren.

De grootste daler was Just Eat Take Away met een verlies van 3,1 procent.

In de AScX ging Vivoryon aan kop met een winst van bijna 10 procent, gevolgd door Heijmans met een winst van 5,1 procent. Heijmans verkocht in het eerste kwartaal van dit jaar meer woningen. Ook houdt de bouwer vast aan de outlook voor 2024, die in februari bij de jaarcijfers werd afgegeven.

Kendrion steeg 4,1 procent, nadat het bedrijf bekendmaakte dat het ondanks een lagere omzet de winstgevendheid wel zag aantrekken. Vooral de zwakke industriële productie in China en Duitsland laat zich gelden, aldus Degroof Petercam, "vooral bij de industriële remmen". Toch waren de marges beter dan Degroof had verwacht. Dat was volgens de bank te danken aan een strikte kostenbeheersing. "Die betaalde zich vooral uit bij de tak industriële remmen."

De rode lantaarn was voor NX Filtration met een verlies van 1,4 procent

Tussenstanden Wall Street

Bij het slot van de Amsterdamse beurs stonden ook de Amerikaanse indices in het groen. De S&P 500 noteerde 0,2 procent hoger.