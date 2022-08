Morgen cijfers: hoogste tijd om het over Just Eat Takeway te hebben

Ik denk dat de cijfers gewoon gruwelijk zullen worden: Dalende omzet en nog steeds dikke verliezen...



De enige hoop voor beleggers is een "verrassing" buiten het operationele vlak. Met de blokkerende (en vermoedelijk wederom zwaar verlieslatende) samenwerking met Amazon is de fantasie uit Grubhub. Enige dat ik dan nog kan bedenken is verkoop van iFood aan Prosus voor een fractie van het eerder met veel bravoure afgeslagen bod of het opstappen van Ron Testosteron Jitse Groen.



Als ik naar de balans kijk, wordt het in ieder geval tijd voor actie; als de verliezen zich zo blijven opstapelen heeft een claimemissie t.z.t. al geen enkele kans meer. Om het nog grotere doemscenario te voorkomen, een debt-for-equity swap waarbij zittende aandeelhouders zo goed als volledig zullen verwateren, is het mijns inziens essentieel om zo snel mogelijk flink wat middelen vrij te maken. Iets dat Jitse tot op heden ten koste van alles lijkt te hebben tegengehouden...