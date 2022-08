Morgen cijfers: hoogste tijd om het over Just Eat Takeway te hebben

Just Eat Takeaway rapporteert morgen €2,797 miljard omzet over H1. Als het goed is, maar liever nog beter. Een voorbeschouwing dus.

Deze grafiek herkent u vast in één oogopslag, het is inderdaad Just Eat Takeaway. Morgen voorbeurs zijn er Q2 of H1-cijfers.



Omzetverwachting

Helaas hebben Bloomberg en Reuters alleen een omzetverwachting - waar het vooral om draait - over H1. U ziet meteen ook de ware muur waar JET tegenaan is gelopen: een groeiaandeel waarvan de groeiverwachtingen steeds verder dalen in een markt die al een jaar à anderhalf jaar zulke aandelen grondig afstraft.

Ja, achteraf beleggen is altijd gemakkelijk. En dat lijkt het allemaal weer zo logisch en simpel... Want tot een jaar geleden zag echt niemand dit aankomen. Weet u nog? Toen was de vraag vooral of CEO Jitse Groen na zijn zegetocht in Europa met het zojuist verworven GrubHub ook de VS ging veroveren.

Nu is de vraag hoe hij daar met goed fatsoen weer uit komt...



Verwachte omzetgroei is eruit

Want we zijn van een euforische bull market overgeschakeld op een echte bear market- de eerste in dertien jaar - en de business van Just Eat Takeaway is ook tegen een muur aangelopen, getuige deze lijntjes. Bovenal echter: de (verwachte) omzetgroei is er uit. En dat is funest voor een groeiaandeel.



Volgen de adviezen?

Pas in de afgelopen maanden en zelf weken nog zijn grootbanken hun koersdoelen (enorm) gaan verlagen; gemiddeld van ruim €130 dik een jaar geleden naar nu €37,18. Maar de adviezen zelfs zijn amper veranderd. Dat geldt ook voor het IEX advies, hoewel u bij ons een heel ander koersdoel tegenkomt.



Wat is wijsheid? Ook op veel hogere koersen kon u zo op een bierviltje uitrekenen dat JET heel wat meer waard moet zijn dan de nu nog maar €4 miljard die resteert. Daar worstelt nu nog iedereen mee. En iedere keer zien we toch weer een lagere koers, zelfs nu vandaag concurrent Uber +14,6% staat op prima Q2's.

Bestaat er momentum op de beurs? Dan heeft JET dat zeker tegen. Daarom: u kunt ons advies volgen of ze minimaal houden - van bijkopen hebt u misschien uw buik al meer dan vol. U kunt ook wachten tot de grote neergaande technische trend is gebroken en groeiaandelen weer lucht krijgen op de beurs.

Dan mist u op zeker wel een smak koerswinst, want bij een draai van de trend zijn er zeker bij groeiaandelen altijd in korte tijd enorme koersbewegingen.

Het is maar net hoeveel risico u aan kan en nachtrust u kunt missen. Wat een sof dit, maar wie weet morgen een nieuwe kans.