De AEX opent vlak, maar het venijn zit in de middag vandaag

Wall Street had een prima dag gisteren, maar veel van die winst hadden wij gisteren al geincasseerd, dus de openingsindicatie voor de AEX is vlak.

In Azië zit de schrik er even in na een aanslag op ex-premier Shinzo Abe - bekend van zijn Abenomics. De yen maakte een klein sprongetje en de Nikkei leverde een deel van de dagwinst in.

Voor de rest moeten beleggers het met weinig richtingevend nieuws doen. Bedrijven maken zich op voor het cijferseizoen. Chipmaker TSMC meldt al resultaten over juni en ForFarmers licht vandaag een tipje van haar sluier.

Lagarde en Payroll report

De agenda is dus ook niet overvol, maar wat er op staat is het volgen waard. Centrale bankiers liggen onder het vergrootglas, dus als Christine Lagarde vanmiddag spreekt is het opletten geblazen, zeker met een euro op weg naar pariteit met de dollar. En voor indicaties wat de nog altijd Havikse Fed van plan is, is het good old Payroll report van vanmiddag belangrijk.

De markten:

De AEX-future geeft een vrijwel volledig vlakke opening aan

De Japoanse beurs levert iets van de eerdere winst in na berichten over de aanslag op ex-premier Abe

De Chineze beurzen laten kleine plusjes zien

De rentes zitten weer wat in de lift, met de Nederlandse en Duitse 10-jaars op respectievelijk 1,62% en 1,23%

De euro zet de weg richting pariteit voort en noteert nu op 1,015

Goud dook deze week onder de $1800 en blijft daar nu wat versuft liggen, bitcoin is aan een kleine opmars bezig en is de gebieden boven de $20K grens verder aan het verkennen

Olie steeg gisteren tot weer ruim boven de $100

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste nieuws van ABM Financial News:

Analistenadviezen

Jefferies verlaagt koersdoel AMG (€39, kopen)

ING plakt koopadvies op ASR (€47)

UBS verhoogt koersdoel Shell (kopen)

Morgan Stanley verlaagt koersdoel Aperam (€20, kopen)

De agenda

00:45 Handelsbalans Frankrijk – May 2022 (Frankrijk)

00:45 Betalingsbalans Frankrijkq - May 2022 (Frankrijk)

08:30 Werkgelegenheid Verenigde Staten - Jun 2022 (Verenigde Staten)

22:30 Industriële Productie Nederland - May 2022 (Nederland)

En dan nog even dit

Deglobalisering at work?

???? ???? US And China Stock #Correlation All But Disappears - Bloomberg

* The 52-week measure between S&P 500 Index and CSI 300 Index has fallen to around zero, even turning marginally negative of late. pic.twitter.com/L0jDPMDpBX — Christophe Barraud???? (@C_Barraud) July 8, 2022

Twitter houdt Elon Musk aan zijn overnamebod - of aan een breakup-fee van $1 miljard

the reason that elon musk can't get out of the deal over the bots thing is not that he "waived due diligence." it's that he SIGNED A BINDING AGREEMENT TO BUY TWITTER, and that agreement does not have any outs for "i think there are too many bots." — Matt Levine (@matt_levine) July 7, 2022

Gisteren een aandelensplitsing, vandaag het mes in het bedrijf

GameStop announces in a memo to employees that its CFO is leaving the company + layoffs are happening within corporate as it invests at the store leadership level $GME https://t.co/o9UxiGQ4E5 — Lauren Thomas (@laurenthomas) July 7, 2022

Griezelig drradje over het klimaat

Currently, around 89,000 people are estimated to die every year in India from hot temperatures.



With 4°C of global warming, heat deaths could rise to 1.5 million a year https://t.co/22WBvUUWmC pic.twitter.com/KLkDFEKjYs — Bloomberg Opinion (@opinion) July 8, 2022

Je kunt veel vinden van de Britten, maar met de humor zit het altijd wel goed.