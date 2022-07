ForFarmers is optimistischer gestemd Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) ForFarmers verwacht een lichte stijging van het EBITDA-resultaat over de eerste zes maanden van dit jaar ten opzichte van het eerste halfjaar van 2021, terwijl eerder op een substantiële daling werd gerekend. Dit maakte het veevoederconcern vrijdag bekend in een tussentijdse handelsbericht. ForFarmers schreef de stijging toe aan de positieve ontwikkelingen in het buitenland. Wel wees het bedrijf op het "relatief lage" EBITDA-niveau in de eerste zes maanden van 2021. "De beweging in de keten met het doorbelasten van hogere grondstof-, energie- en brandstofkosten heeft zich in brede zin doorgezet", aldus het bedrijf. Gezien de aanhoudende onzekerheden rondom beschikbaarheid en daarmee prijzen van grondstoffen, energie en brandstof en daarnaast het onzekere politieke klimaat in Nederland met betrekking tot de agrarische sector geeft ForFarmers geen verwachting af voor de ontwikkeling van de onderliggende EBITDA in de tweede helft van 2022. De resultaten over het eerste halfjaar van 2022 worden op 11 augustus voorbeurs gepubliceerd. Bron: ABM Financial News

