Het is gekkenhuis voorbeurs met heel veel cijfers en bizarre koersen

De AEX-indicatie is +1,0% na een bijzonder mooi rondje Wall Street, tegenvallende cijfers en outlooks Amazon (-9,0%) en Apple (-2,2%) en een rally in China, want Beijing gaat stimuleren. Tencent doet +8,9% in Hong Kong.

De Europese futures openen een paar tienden tot een procent hoger

De Amerikaanse plussen 0,2%, maar de Nasdaq 100 doet -0,6%. Want Amazon, Apple en Intel. Zo meer

In Azië stijgt China 2-3% en de rest laat ook mooie plussen zien

De volatiliteit (CBOE VIX Index) sloot -5,1% op 29,99

De dollar zakt 0,4% naar 1,054

De Duitse tienjaars rente zakt één basispunt naar 0,89% en de Amerikaanse idem dito op 2,88%

Goud +0,8%, olie +0,9% en bitcoin staat -0,8%

Nabeurs VS waren er nog Q1-cijfers, u vindt alles in mijn blog. Amazon meldde verlies door vooral belang in Rivian, Apple versloeg verwachtingen, maar hannest met supply chain, Intel had een te lage guidance en drama bij Robinhood.

Intussen neemt het Damrak vrolijk het stokje over, want ook hier zijn weer veel cijfers. Besi verslaat met haar Q1's de verwachtingen, maar is de outlook voldoende?

IMCD levert, doet met haar Q1's beter dan de consensus en vertrekt uit Rusland

KPN doet wat beter dan gedacht met haar Q1's en houdt vast aan de outlook:

Signify verslaat met haar Q1's de verwachtingen, heeft van alles en nog wat last, maar zegt dat dat de outlook 2022 binnen bereik is.

Corbion meldt in haar Q1's meer omzet, maar minder ebita. Het concern zegt prijsstijgingen door te prijzen.

Nog niet bekeken, Brunel is er ook en vertrekt uit Rusland:

Heijmans heeft issues, maar houdt vast aan outlook 2022 bij haar Q1's:

Nog even dit en dan bent u weer helemaal bij voorbeurs:;

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in maart gemiddeld 25,9 procent hoger dan in maart 2021. Sinds juli 2021 is de toename van de afzetprijzen van de industrie jaar op jaar historisch groot.https://t.co/GswESOhKJc pic.twitter.com/MPZJRA2ts8 — CBS (@statistiekcbs) April 29, 2022

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met ook nog Intertrust, Philips, Accell, JDE Peet's en Eas2Pay:

07:50 Correctie: Signify overtreft verwachtingen

07:46 Heijmans houdt vast aan outlook

07:45 Intertrust duikt in rode cijfers

07:38 Sterke groei voor IMCD

07:32 Besi laat groei zien

07:24 Corbion boekt hogere omzet

07:21 Signify overtreft verwachtingen

06:57 Nederlandse producentenprijzen fors hoger

06:56 Nederlandse detailhandelsverkopen stijgen

06:49 Europese beurzen openen hoger

28 apr Gilead verlaagt outlook

28 apr Apple verslaat verwachtingen

28 apr Amazon duikt in rode cijfers

28 apr Aandeelhouder Moneta vindt bod op Accell te laag - media

28 apr Beursupdate: AEX op Wall Street

28 apr Tech in trek op groen Wall Street

28 apr Olieprijs omhoog

28 apr Philips geeft voor 2 miljard aan obligaties uit

28 apr Meer omzet Ease2pay

28 apr Wall Street koerst hoger

28 apr Wat doet de AEX in mei? Stem!

28 apr Europese beurzen sluiten hoger

28 apr Veranderingen bestuur JDE Peet's

28 apr Tech helpt AEX in het zadel

De AFM meldt deze shorts en wat een waslijst zeg:

De agenda met weer inflatie:

08:00 Besi Q1-cijfers

08:00 Heijmans Q1-cijfers

08:00 Brunel Q1-cijfers

08:00 Signify Q1-cijfers

08:00 Corbion Q1-cijfers

08:00 Intertrust Q1-cijfers

09:00 Duitsland BBP Q1

09:00 Spanje BBP Q1 +1,4% QoQ

10:00 Italië BBP Q1 +0,5% QoQ

11:00 EU inflatie CPI apr +6,6% YoY

14:30 VS Persoonlijke bestedingen mrt +0,7% MoM

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan apr

En dan nog even dit

Zo dus:

WATCH: Wall Street rallied as strong results from Facebook parent Meta Platforms lifted a beaten-down tech sector and offset worries about the U.S. economy's first quarterly contraction in nearly two years https://t.co/RYfUStaz8R pic.twitter.com/TFR3wA1kaj — Reuters Business (@ReutersBiz) April 29, 2022

China zet een tandje bij:

BREAKING: China's Politburo pledges to meet economic targets and signals it may step up stimulus, prompting its markets to rally further and the yuan to rebound https://t.co/CMKzd7myvo pic.twitter.com/vnn60q3YPi — Bloomberg (@business) April 29, 2022

Verhip:

EXCLUSIVE: Beijing is discussing with American regulators the logistics of allowing on-site audit inspections of Chinese companies listed in New York, say sources, key step that's needed to stop delistings of New-York traded Chinese firms https://t.co/HMtxEsgrxJ — Bloomberg Markets (@markets) April 29, 2022

Oh jee:

The EU says companies that open ruble accounts to pay for Russian gas would be in breach of sanctions https://t.co/NrMuAXGq7l — Bloomberg Markets (@markets) April 29, 2022

Bloomberg zegt het:

Goldman Sachs offered its first ever lending facility backed by Bitcoin, in a significant step for a major U.S. bank that accelerates Wall Street’s embrace of cryptocurrencies https://t.co/AdOFC0nPAN — Bloomberg Markets (@markets) April 29, 2022

Een wie hebben we hier:

BREAKING: Elon Musk sold at least $3.68 billion of Tesla shares, filings show. He later tweeted "no further TSLA sales planned after today." https://t.co/DyiLS6iM2K pic.twitter.com/9CQHYlyYYD — Bloomberg Markets (@markets) April 29, 2022

Morgen is de beroemde aandeelhoudersvergadering:

Berkshire Hathaway director Olson says Abel has the board's total confidence https://t.co/QWBG8BDab9 pic.twitter.com/1iHFpZpDsN — Reuters Business (@ReutersBiz) April 29, 2022

Veel plezier en succes vandaag.