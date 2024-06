Update: Berenberg haalt Alfen van de kooplijst Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) Berenberg heeft dinsdag het advies voor Alfen verlaagd van Kopen naar Houden en het koersdoel van 54,00 naar 40,00 euro bijgesteld. Dit bleek dinsdag uit een rapport van analist James Carmichael. "Zichtbaarheid blijft een uitdaging", schreef Carmichael, nadat Alfen in mei bij de update over het eerste kwartaal melding maakte van een trage jaarstart. De resultaten vielen ook lager uit dan de consensus. Hoewel Alfen "duidelijk" opereert in markten die op lange termijn groei laten zien, is de korte termijn een stuk uitdagender, aldus de analist. Om het beleggersvertrouwen te herstellen, denkt Berenberg dat Alfen een paar kwartalen "moet leveren". Carmichael verlaagde dinsdag zijn taxaties naar de onderkant van de outlook van Alfen. Alfen mikt voor dit jaar op een omzet van 590 tot 660 miljoen euro en een verbetering van de EBITDA-marge, die 11,3 procent bedroeg in 2023. Carmichael gaat uit van een omzet van 593 miljoen euro, wat 2,5 procent onder de consensus op Bloomberg is. De marge schat de analist in op 10,7 procent, waar de consensus volgens Carmichael op 11,0 procent ligt. Voor 2025 verlaagde Berenberg de taxaties ook en zit de bank nog veel verder onder de consensus. Het aandeel Alfen sloot maandag in Amsterdam op 36,56 euro en daalde disndag met 5,1 procent naar 34,68 euro. Update: om koersinformatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

