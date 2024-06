Valuta: euro loopt alvast op in ECB-week

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdagochtend vroeg boven de 1,09 dollar in aanloop naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank van aanstaande donderdag, waarbij de aandacht uitgaat naar het tijdspad van de volgende renteverlaging die dan wordt verwacht en waarvoor in de markt steeds meer de indruk leeft dat die dan ontbreekt, omdat de inflatie van nu daar nog geen aanleiding toe geeft. Rond 11.45 uur noteerde de Europese munt rond 1,0880 euro.

"Samen met de tegenvallende inkoopmanagersindex voor de Amerikaanse industrie van maandag over mei zorgt dat voor een hogere euro, die vanochtend rond 03.00 uur op 1,0915 dollar noteerde", zei valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News.

"Met een index van 48,7 tegen een verwachte stijging van 49,2 in april naar 49,6 in de hand lijkt dat voor de Fed een aanleiding te kunnen zijn de renteverlaging sneller door te voeren dan tot nu toe werd aangenomen. Het wordt deze week bij de ECB de vraag hoe in de toelichting op het rentebesluit het verdere renteperspectief te formuleren. Goed beschouwd kan de ECB na alle uitspraken vooraf over een waarschijnlijke renteverlaging aanstaande donderdag niet meer terug, maar de inflatie over mei van vorige week biedt weinig aanleiding voor een tweede verlaging in juli", aldus Van der Meer.

De handelaar verwacht deze en volgende week, gezien de drukke macro-economische en beleidsagenda een volatiele markt. Deze week staat ook de Amerikaanse banenrapport over mei op de agenda. Volgende week is de Federal Reserve aan de beurt voor een renteverlaging.

Dinsdag is de macro-economische agenda zeer summier gevuld.

Australië houdt ook de inflatie op weekbasis bij en vorige week steeg deze 10 basispunten naar 5,0 procent op jaarbasis. Dit cijfer volgt op de inflatie over april die op jaarbasis uitkwam op 3,6 procent tegen 3,4 procent in maart. In november 2022 beleefde het land met de inflatie de piek van 6,8 procent. De centrale bank van het land neemt op 18 juni weer een rentebesluit. De rente van Australië noteert nu 4,35 procent.

De euro noteerde dinsdag 0,2 procent lager op 1,0878 dollar. De Europese munt noteerde 0,1 procent hoger op 0,8518 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,3 procent en noteerde op 1,2770 dollar. De dollar van Australië daalde 0,6 procent naar 0,6650 Amerikaanse dollar.