Beursblik: Degroof Petercam blijft positief over vooruitzichten SBM

Beeld: SBM Offshore

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam blijft positief over vooruitzichten van SBM Offshore en verwacht dat het aandeel zeker zal terugkomen op de beleggersradar. Dit maakte analist Luuk van Beek van Degroof Petercam dinsdag in een rapport bekend. Sinds eind 2019 is de niet-verdisconteerde netto cashbacklog per aandeel van SBM gegroeid met 66 procent naar 47,00 euro, dankzij lopende projecten en sterke uitvoering. In dezelfde periode bedroeg het totale rendement voor de aandeelhouders slechts 15 procent. Van Beek gelooft dat de aandelenkoers werd afgeremd door drie factoren die nu positief zullen veranderen. Ten eerste verwacht de analist dat het gunstige ESG-profiel steeds meer erkend zal worden. Ten tweede houdt de analist er rekening mee dat de versnelde cashgeneratie de schuldratio zal verlagen. Ten derde zal volgens Van Beek het volledige winstpotentieel van SBM zichtbaar worden, gezien een veel beter klimaat voor orderinstroom in de komende jaren, met vraag uit vooral Guyana, Suriname en Brazilië. In combinatie met versnelde winsterkenning dankzij de verschuiving naar turnkey- en BOT-projecten, zal het volledige verdienpotentieel van SBM zichtbaar moeten worden. De EBITDA zou van gemiddeld 1 miljard dollar in de periode 2019 tot en met 2023, dit jaar moeten groeien naar 1,2 miljard dollar, met verdere groei in latere jaren. De analist handhaaft dan ook zijn koopadvies met een koersdoel van 25,00 euro. SBM noteerde dinsdag 1,1 procent lager op 13,87 euro. Bron: ABM Financial News

