Futures voorspellen lagere opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Rond lunchtijd noteerden de futures op de S&P 500 tot 0,5 procent in het rood.

Maandag sloot Wall Street nog overwegend hoger, nadat uit nieuwe inkoopmanagersindices bleek dat de industrie in de VS in mei verder is gekrompen.

"Het rapport was er zeker één die het optimisme over de staat van de Amerikaanse economie op dit moment temperde", aldus Deutsche Bank. "Gezien de slechter dan verwachte cijfers hebben beleggers hun verwachtingen voor renteverlagingen dit jaar weer naar boven bijgesteld."

De markten verwachten komende week geen renteverlaging door de Federal Reserve, en ook niet in juli. De kans op een verlaging in september is na de zwakke PMI-cijfers gestegen van 56 naar 60 procent.

"Van de afgelopen 19 maanden in de VS waren er 18 maanden waarin de ISM-cijfers voor de verwerkende industrie onder de 50-grens bleven", zei Frank Vranken van Bank Edmond de Rothschild. De expert wees vooral op de daling van de index voor nieuwe orders, waardoor de inkoopmanagersindex ook daalde.

"Gelukkig voor de markten daalde de component voor betaalde prijzen ook", wat mogelijk een signaal is dat de prijsdruk afneemt, aldus Vranken.

Op macro-economisch vlak is er dinsdag aandacht voor de Amerikaanse vacaturecijfers voor de maand april en de fabrieksorders in dezelfde maand.

Volgens Scope Markets belichten de vacaturecijfers de omstandigheden op de Amerikaanse arbeidsmarkt in april, waardoor de data "minder relevant" zijn voor de belangrijke banencijfers van vrijdag.

"Desalniettemin kunnen we, met een vermoedelijk daling van het aantal openstaande vacatures naast het loonstrookjescijfer van vrijdag, verdere tekenen zien dat de Amerikaanse economie afkoelt", aldus Scope. Dat zou opnieuw gunstig zijn voor de renteverwachtingen.

De euro/dollar handelde dinsdag op 1,0865, terwijl de obligatierentes verder daalden. De olieprijzen stonden opnieuw flink onder druk.

Bedrijfsnieuws

Meme-aandelen GameStop en AMC Entertainment zaten maandag aardig in de lift, nadat de particuliere cultbelegger Roaring Kitty gedurende het weekend berichten op social media plaatste die een belegging in GameStop ondersteunde. GameStop, dat in de elektrische maandagochtend vroeg nog even meer dan 100 procent steeg, sloot uiteindelijk 21 procent in de plus, terwijl AMC 11 procent steeg. In de voorbeurshandel dinsdag noteerden beide aandelen lager.

Softwarebedrijf GitLab rapporteerde over het afgelopen kwartaal een sterke omzetgroei en verhoogde de outlook, maar het verlies liep wel op. Het aandeel daalde 4 procent in de voorbeurshandel.

Autofabrikant Stellantis zag in mei een aanzienlijke verbetering van de verkopen in de VS, hoewel de voorraden hoog bleven. UBS ziet evenwel een ommekeer van de negatieve markttrend voor de Franse autobouwer. De Amerikaanse notering daalde voorbeurs toch met 2 procent.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn maandag licht hoger gesloten, waarmee Wall Street de verliezen van eerder op de dag grotendeels goedmaakte. De S&P 500 index steeg 0,1 procent tot 5.283,40 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 38.571,03 punten en de Nasdaq sloot 0,6 procent hoger op 16.828,67 punten.