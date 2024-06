Vergeet de chippers, dit defensieve aandeel is topfavoriet bij beursexperts

Geen enkele chipper heeft het kooplijstje van beleggingsexperts voor de komende maand gehaald, zo blijkt uit de Beursenquête van Corné van Zeijl van Cardano. Ahold Delhaize en Adyen zijn favoriet. Ook blijkt dat de professionals het deze maand behoorlijk somber inzien.

Bij de peiling van vorige maand toonden de beleggingsexperts zich voor het eerst in lange tijd pessimistisch. Bijna 40% verwachtte dat de AEX zou dalen en slechts een enkeling rekende op een voortgang van de rally. Die somberheid bleek achteraf onterecht. De AEX-index steeg flink door, met bijna 3%.

Daarmee was het een bovengemiddeld goede beursmaand. Historisch gezien is mei een kwakkelmaand:



En dan hebben we het dividend nog niet eens meegerekend. Tellen we dat erbij op, dan komt het rendement over mei nog 0,8% hoger uit. Hieronder ziet u het verschil tussen de 'gewone' AEX en de herbeleggingsindex, waarbij dividenden worden herbelegd:

Slechts 15% van de experts verwacht dat de AEX in juni verder oploopt

Voor juni houdt de somberheid aan. Een groot deel van de beleggingsexperts vindt dat de koersen te ver zijn vooruitgelopen op de onderliggende winsten. Bijna de helft de professionals verwacht dat het uit is met de pret en dat de AEX-index gaat dalen. Krap 15% denkt dat de AEX de stijgende lijn voortzet.

Dit zijn de verwachtingen voor juni:

14,8% is optimistisch (dat was vorige maand nog 21,7%)

37,0% is neutraal (tegen 40,0% in april)

48,1% is pessimistisch (tegen 38,3% de vorige keer)

Saldo: -33,3% (was -16,7%)

Particuliere beleggers zijn aanzienlijk optimistischer

Daarmee tonen de experts zich wederom aanmerkelijk somberder dan de 1.089 particuliere beleggers die deelnamen aan de nieuwste meting van het Nationaal Beleggerssentiment door IEX. Hier verwacht maar liefst 39,3% dat de AEX-index deze maand met meer dan 2% zal oplopen. Slechts 10,9% voorziet een daling.

De Sentimentsindicator (een optelsom van alle vragen uit de enquête) was wel iets lager dan een maand geleden. Maar met een indexstand van 54,9 punten was nog altijd sprake van optimistische stemming (de grens tussen optimisme en pessimisme ligt op 50 punten).

Slechts 22% van de beleggingsprofs denkt dat de AEX dit jaar verder stijgt

Over het verloop van de AEX in de rest van het jaar zijn de beleggingsexperts sterk verdeeld. De helft houdt rekening met een per saldo zijwaarts verloop. 22% denkt dat de index het beursjaar hoger eindigt dan nu en een vergelijkbaar percentage houdt rekening met een daling.

Mogelijk slaat de twijfel toe omdat de AEX-index er al een behoorlijke rit op heeft zitten. Ook staan de Amerikaanse presidentsverkiezingen op de rol. "Niet iedereen is er gerust op dat deze goed gaan verlopen. Dat zou zijn weerslag op de beurs kunnen hebben", schrijft Van Zeijl.

Dit zijn de verwachtingen van de experts voor de komende zes maanden:

22,2% is optimistisch (dat was vorige maand nog 25,0%)

51,9% is neutraal (tegen 46,7% in maart)

25,9% is pessimistisch (dat was 28,3%)

Saldo: -3,7% (was -3,3%)

Particuliere beleggers zien het wederom veel zonniger in. Bijna twee derde van de IEX-lezers denkt dat de AEX dit jaar nog verder gaat oplopen en slechts 15,2% voorziet een daling.

Aandelenkeuzes mei: ASMI en Besi stegen tegen de klippen op

Een vast onderdeel van de Beursenquête is het overzicht van de meest en minst favoriete aandelen van de beursexperts: de toppers en floppers. Hoe goed brachten de deelnemers aan de vorige peiling het ervanaf?

Matig, zo blijkt. Twee aandelen op het kooplijstje maakten de verwachtingen waar: ASML en Adyen. Maar Shell, dat ook werd getipt, was in mei een van de schaarse dalers in de AEX. Ook ASMI en Besi waren spelbedervers. De beursexperts waarschuwden hier niet in te stappen, maar het werden de best presterende aandelen in de AEX.

Toppers mei

Rendement Floppers mei Rendement ASML +7,3% Philips -0,6% Adyen +4,8% IMCD -0,9% Shell -1,6% ASMI +10% DSM Firmenich +1,8% Besi +12,3%

Bij de IEX-lezers stond ASMI juist in het kooplijstje en dat pakte goed uit. Maar ook daar zien we enkele missers. Zo maakte NN Group de favorietenrol niet waar en hadden Randstad en - jawel - Besi achteraf niets te zoeken in het flopperlijstje.

Stockpicks voor juni: Ahold Delhaize favoriet

Tot slot de keuzes voor juni. Welke aandelen hebben volgens de beleggingsprofessionals de beste kaarten en welke kunnen we beter uit de weg gaan?

Op het kooplijstje zien we een opmerkelijke verschuiving: chippers ontbreken volledig. In plaats daarvan staat het vrij defensieve Ahold Delhaize bovenaan. Dat betekent niet dat techaandelen uit de gratie zijn, want op de tweede en derde plaats vinden we Adyen en Prosus, dat de laatste maanden de wind in de zeilen heeft dankzij deelneming Tencent. KPN en Shell maken de lijst compleet.

Bij de floppers is Philips opnieuw bovenaan gezet, maar wel met een stuk minder overtuiging dan vorige maand. Ook Besi kunt u volgens de beleggingsprofessionals beter uit de weg gaan. Nieuw is de keuze voor ING en Wolters Kluwer, die in mei nog fraaie plussen lieten zien.

Toppers juni

Saldo Floppers juni Saldo Ahold Delhaize 6 Philips -6 Adyen 5 Besi -5 Prosus 4 ING -3 KPN 3 Wolters Kluwer -3 Shell 3

* Het saldo staat voor het aantal positieve min het aantal negatieve antwoorden.

Particuliere beleggers tippen ASML

Ook hier verschillen beleggingsprofessionals en particuliere beleggers van mening. Terwijl ASML van het favorietenlijstje van de profs is verdwenen, staat de chipper bij de IEX-lezers nog altijd fier bovenaan. Ook over Besi zijn particuliere beleggers enthousiast, terwijl de experts dit aandeel juist in het gevreesde rechterrijtje hebben gezet. Particuliere beleggers hebben verder hoge verwachtingen van Aegon en NN Group, die op het boodschappenlijstje van de experts ontbreken.

Dat u voorzichtig moet zijn met Philips en Wolters Kluwer, daar zijn beide groepen het wel over eens. Maar de overige namen verschillen. Dat maakt het extra spannend wie het bij het juiste eind heeft.

Meningen verdeeld over AI-rally

Van Zeijl had nog een extra vraag voorgelegd aan de experts. Hij was benieuwd of zij verwachten dat de AI-rally een vervolg krijgt of dat we de grootste stijging wel zo'n beetje achter de rug hebben. Dit waren de antwoordmogelijkheden.

De AI-boom:

gaat nog verder prijst de toekomstige ontwikkelingen goed in is al over de top

De meningen blijken sterk verdeeld. 32% verwacht dat er nog meer in het vat zit, 34% denkt dat de top inmiddels achter ons legt en eenzelfde percentage denkt dat de toekomstige ontwikkelingen correct zijn ingeprijsd.

