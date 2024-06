Adyen gaat nauwer samenwerken met Prada Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Adyen gaat samenwerken met Prada Group om de betaalervaring in de winkels van het luxemerk te verbeteren en zo hun omnichannel-strategie te realiseren. Dit kondigden de twee bedrijven dinsdag aan, zonder financiële details te vermelden. "Prada Group werkt samen met Adyen om een soepele betaalervaring te garanderen, waarbij gebruik wordt gemaakt van Tap to Pay op iPhone", zeiden de bedrijven in een toelichting. Op dit moment wordt Tap to Pay op iPhone al toegepast in Prada’s winkels in de Verenigde Staten en Milaan, maar binnenkort wordt dit ook beschikbaar in andere markten. Ook helpt Adyen Prada bij de migratie van hun hele betaalinfrastructuur en alle betaaldata op één platform. Adyen heeft een lange relatie met de Prada die jaren geleden begon met e-commerce. Inmiddels heeft deze relatie zich uitgebreid naar alle point-of-sales oplossingen wereldwijd. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.