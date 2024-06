Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag lager in een markt die in een drukke week zich zorgen maakt over de veerkracht van de Amerikaanse economie.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een verlies van 0,9 procent op 516,10 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 1,2 procent naar 18.386,15 punten. De Franse CAC 40 noteerde een min van 1,0 procent met een stand van 7.922,08 punten. De Britse FTSE daalde 0,7 procent naar 8.208,72 punten.

De markt maakt zich vooral zorgen over de kracht van de Amerikaanse economie na de tegenvallende inkoopmanagersindex voor de industrie van de VS over mei, die maandag naar buiten kwam.

In de week van Amerikaanse banen kijken beleggers vandaag uit naar het aantal uitstaande vacatures over april.

Olie noteerde dinsdag lager. Een juli-future West Texas Intermediate noteerde 1,8 procent in het rood op 72,94 dollar, terwijl voor een augustus-future Brent 77,14 dollar werd betaald, een daling van 1,5 procent. Oliekartel OPEC besloot afgelopen weekend tot een vermindering van de productiebeperkingen vanaf oktober.

De euro/dollar noteerde op 1,0878. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0897 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0898 op de borden.

Bedrijfsnieuws

BHP zou volgens Jefferies nog wel eens geïnteresseerd kunnen zijn in de mijnen Moranbah en Grosvenor van Anglo American, dat in een herstructurering zit nadat het tot drie keer toe biedingen van BHP afwees. Jefferies ziet overigens ook Glencore als een mogelijke geïnteresseerde kandidaat voor deze mijnonderdelen. BHP noteerde 1,6 procent lager, AA 3,5 procent en Glencore 2,3 procent.

Zeevrachtvervoerder A.P. Møller - Mærsk heeft de outlook voor het lopende boekjaar 2024 fors verhoogd in een markt met een sterke vraag naar containers. A.P. Møller - Mærsk gaat nu uit van een EBITDA van 7 tot 9 miljard dollar voor 2024. Eerder werd in Kopenhagen uitgegaan van 4 tot 6 miljard dollar. De EBIT komt in de nieuwe prognose nu uit op 1 tot 3 miljard dollar tegen eerder 2 miljard negatief tot break-even. De vrij kasstroom wordt verwacht uit te komen op ten minste 1 miljard dollar tegen ten minste 2 miljard dollar negatief. Het bedrijf signaleerde naast veel vraag ook stagnaties in havens in met name Azië en het Midden-Oosten en verder hogere vrachttarieven. De koers steeg 0,7 procent.

Lloyds Banking Group ligt volgens Keefe, Bruyette & Woods op schema de doelstellingen van 2026 te halen, naar aanleiding van een ontmoeting met het management van de onderneming, dat positieve ontwikkelingen in de hypotheekmarkt zag. De koers verloor 0,7 procent.

British American Tobacco hield de outlook voor 2024 in een trading update intact. De koers verloor 1,2 procent.

Stellantis zag in mei de verkopen in de VS verbeteren, ook al bleven de voorraden hoog. UBS zag een kentering in de negatieve trend. De koers daalde 1,3 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,5 procent in het rood.

De toonaangevende S&P 500 index steeg maandag 0,1 procent tot 5.283,40 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 38.571,03 punten en de Nasdaq sloot 0,6 procent hoger op 16.828,67 punten.

