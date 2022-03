Slotcall: Dekselse AEX en het is me het beursje wel, hoor

Veel slecht nieuws vandaag, maar de AEX houdt zich desondanks goed staande. Marktbreed is het vlak, maar onderliggend broeit het weer aan alle kanten - zo meer.

Eerst de inflatiecijfers van vandaag, pakt u uw huishoudboekje er maar weer bij. Alles wordt nóg duurder. En beleggen steeds lastiger? Want u moet risico nemen om zulke percentages alleen al goed te maken. Misschien is kapitaalbehoud daarom nu eerder het thema dan vermogenswinst.

Niet alleen de consumenten-, maar ook de producentenprijzen. En dit is nog maar februari:

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in februari gemiddeld 21,8 procent hoger dan in februari 2021.https://t.co/gnAwd3yyHC pic.twitter.com/8cfkBiVtpz — CBS (@statistiekcbs) March 30, 2022

U hebt de weersvoorspellingen gezien voor de komende dagen en zowel de Nederlandse als Duitse regering doen een vriendelijk, doch dringend verzoek.

Dan weet u het volgende plaatje wel Dit zijn de Nederlandse gas future TTF (oranje) en Brent. U mag één keer raden wie stijger van de dag is in de AEX... #Shell

Het is wel zo dat ondanks dit slechte Q1 (AEX -8,3) en the wall of worry op de beurzen er nog geen winstwaarschuwers zijn geweest. Afgezien van aandelen als Shell, Aegon, OCI, AMG, Fugro die baat hebben alle ontwikkelingen, kunt u bij vrijwel iedere fonds donkere wolken bedenken.

Onderschat alleen nooit het bedrijfsleven, dat niet bij de pakken gaat neerzetten en gaat klagen, maar direct probeert problemen te tackelen. En er is ook wel wat vet op de botten na de Covid-19 periode, waarin iedereen voorzichtig was en weloverwogen met kasstromen et cetera om ging. Duimen maar.

Al vaak genoemd en zie hier de AEX (oranje) en onze tienjaarsrente dit jaar, de grootste verrassing is wellicht dat (risicovolle) aandelen sinds de draai op de aandelenbeurs begin deze maand met de rentes mee stijgen. Dat komt u in geen enkel beleggingsboek tegen.

De brede markt, geklokt even na de slotveiling zojuist. De AEX heeft geen klagen, gelet op de rest.

De rentes nog, die denderen - voor vastrentende begrippen dan - maar door. De Duitse tweejaars staat vandaag voor het eerst sinds 2014 weer boven nul. Onze tienjaars heeft 1% op schootsafstand.

Over naar het Damrak waar Unibail voor 2024 weer dividend belooft. Dat is iets, want aandeelhouders-return was daar op de lange baan geschoven. Een plus op het bord, maar niet echt enthousiasme?

#Unibail zit exact zeven (!) jaar in een neergaande trend (tegen de bull market in) die het fonds volkomen decimeerde. Meer durf ik ook niet te zeggen, maar onze desk wel over de update van vandaag #AEX https://t.co/CiTDsVIZQe pic.twitter.com/HmfiJaBYWw — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 30, 2022

De aantijgingen - dat zijn nog geen veroordelingen - zijn mals in België voor PostNL. Gisteren steeg de koers gewoon door op het nieuwsfeit, maar vandaag even niet meer...

Dan nog even wat tech:

Silicon Motion: Geheugenmarkt gaat als een speer #SiliconMotionTechnologyCorp https://t.co/2PxYeTGi7H — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) March 30, 2022

Schrik niet, geen echte waarschuwing en TSMC stelt de outlook niet bij. Niettemin is dit het eerste semi-slechte semi-bericht in heel veel jaren. Niets te zien aan ASML en ASMI, maar Besi laat wel een veer. Dat heeft echter zelf nieuws vandaag - een convertible - en dat valt misschien niet goed.

Misschien, want het is moeilijk stellig te zijn. Zonder nieuws wil Besi namelijk ook nog wel eens een handvol procenten bewegen - al dan niet tegendraads.

Er is maar één advieswijziging vandaag met een koersdoelverlaging van maar liefst 2%:

DSM: naar €189 van €193 (buy) - Barclays

Verder nog iets? Zeker, maar zoals eigenlijk iedere dag dit jaar zijn ook grote koersuitslagen domweg niet te duiden. Er zijn zelfs geen grote gemene delers aan te wijzen als waarde versus groei. De laatsten van gisteren zijn de eersten nu en andersom is misschien nog de beste omschrijving.