Wall Street staat klaar voor eindsprint

Technisch staat de Amerikaanse aandelenbeurs te trappelen om dit beleggingsjaar in een positieve stemming af te ronden.

Het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank om te verkrappen lijkt goed te vallen bij beleggers. Tussen de regels lezen zij dat Fed-voorzitter Powell in 2022 een zeer sterke economie verwacht.

Wel erkende Powell dat de inflatie hoger is dan verwacht, met de pandemie als belangrijkste aanjager.

Sterke groei

In deze discrepantie, verkrapping versus economische groei en relatief hoge inflatie, zit de hoop van de financiële markten opgesloten.

Wall Street reageerde in eerste instantie verheugd nu de rentekogel door de kerk is. Technisch staat de Amerikaanse aandelenbeurs klaar om dit beleggingsjaar in een positieve stemming af te ronden.

Ik had hier al eerder aangegeven dat de technische schade op Wall Street zeer bescheiden was en dat de Amerikaanse beurs op het punt staat uit te breken.

Ik blijf terughoudend voor Nederlandse beurs, maar geef toe dat ik me wellicht iets te somber heb uitgelaten. Mogelijk weet de AEX een eerste hogere bodem te vormen. Dit in plaats van de door mij gevreesde lagere top. Dus ik houd nogmaals de AEX tegen het licht.

Verder bekijk ik de lange-termijnplaatjes van de Dow Jones, S&P500, Nasdaq 100, SOX index en de Transportation index.

Nederlandse beurs geeft steeds krappere fluctuaties weer

De AEX-index vormt mogelijk een eerste lagere top, rond 809,16 punten (gevormd op 8 december). Deze top ligt aan de onderkant van de gap (tussen de twee blauwe lijntjes). Daar staat rond 769,14 punten een potentieel hogere bodem tegenover.

Kortom de markt zoekt naar richting binnen een zijwaarts gericht koerspatroon tussen 769,14 (de bodem van 3 december) en 809,16 punten (gevormd op 8 december).

Technisch worden de fluctuaties steeds krapper. Een uitbraak uit deze driehoek zal de nieuwe richting aangeven. We wachten dit technische signaal af.

Dow Jones nog steeds positief

De Dow noteert 1,5% onder haar all-time high rond 36.544,90 punten (de top van 8 november).

De Dow Jones laat hogere koersbodems op de grafiek achter, boven de toppenlijn uit 2018, 2019 en 2020 (blauwe stippellijn). In feite geven de recente hogere bodems een succesvolle pullback weer.

Na een doorbraak en slotstand boven de laatste koerspiek op 36.544,90 punten (de top van 8 november) kan de oude stijgende trend worden hervat richting ons eerste berekende koersdoel rond 42.500 punten.

Zolang de steun van 33.106,20 punten (de bodem van 25 juni) intact blijft, oogt het beeld positief.

Opvallend sterk is dat de recente daling prima is opgevangen door de stijgende 200-dagenlijn. Dit bevestigt de positieve technische conditie.

Hogere S&P bodem

De S&P noteert 1,4% onder haar all-time high rond 4.745,79 punten (de top van 22 november).

De S&P 500-index heeft in de recente daling rond 4.545 een hogere bodem gevormd boven het niveau van de septembertoppen. Hierdoor blijft het technische plaatje positief.

Er ligt steun op 4.279,37 punten (de bodem van 8 oktober). Het berekend koersdoel ligt rond 5.500 punten.

De stijgende trend van het 200-daags voortschrijdende gemiddelde wijst bij de S&P-index op een positieve technische conditie.





Redelijk technisch beeld Nasdaq

In de recente correctie vormde de Nasdaq 100-index een hogere bodem boven de voorgaande toppen. Hierdoor is het positieve technische beeld bevestigd.

De kleinere Amerikaanse technologiebeurs geeft op de lange termijn nog steeds een patroon van hogere toppen en hogere bodems weer.

De opwaartse trend heeft de weerstand van 17.600 punten (berekend koersdoel) als koersdoel. De lange termijn steun ligt rond 14.050,40 punten (de bodem van 16 april).

Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde laat een stijgende trend zien. Dit wijst op een positieve technische conditie.



Hogere bodem SOX-index

De SOX-index, die het koersverloop van de grootste bedrijven in de Amerikaanse halfgeleiderindustrie weergeeft, blijft binnen de uptrend, ondanks stagnatie.



In de recente terugval heeft de SOX-index een fors hogere bodem achtergelaten. Omdat de SOX hierbij ruim boven de voorgaande top weet te blijven, kunnen we spreken van een katapult bodem, een bijzonder krachtig signaal voor de komende maanden.

Er ligt steun op 3.126,96 punten (de bodem van 3 juni). De eerste horde rond 3.982,12 punten (gevormd op 22 november) moet gebroken worden om de opmars te rechtvaardigen.

Ons berekende koersdoel ligt rond 4.500 punten.



De 200-dagenlijn van de SOX index laat een opwaarts verloop zien. Dit geeft een positieve technische conditie weer.





Transportation-index

De Transportation index is in de laatste correctie opgevangen door de 200-dagenlijn. Maar omdat Transportation index terug onder de voormalige toppen is gezakt, verliest de index iets aan kracht.

We verwachten steun op 5.828,63 punten (de bodem van 23 juli). Het berekend koersdoel ligt rond 7.300 punten.

Er is ruimte tot 7.300,00 punten (berekend koersdoel). Een doorbraak van de laatste koerstop zou de verbetering bevestigen.

De steun vinden we op 5.828,63 punten (de bodem van 23 juli).

De 200-dagenlijn van de Transportation-index laat een opwaarts verloop zien. Dit geeft een positieve technische conditie weer.