Wall Street ongeduldig op het vinkentouw

Je hebt het niet door, zo snel gaat dat in de huidige tijd.

Nasdaq 100 crushed DAX 40. FF zwaaien: Dag DAX 40.

Nasdaq 100 - a new king.

DAX 40 was al ingehaald door India. Au au au.

Punten zijn nog geen waardes. Dat begrijp ik.

Euro Stoxx 50 ingevecht met de 4.200 punten. Er boven kan er zo maar 50 a 60 punten bij.

Evergrande. Waarom geen paniek? Goede vraag. Ik weet het ook niet 1.2.3. Maar ik ga er vanuit dat er tot nu toe een groot verschil is met Lehmann. En dat is herstructurering. Bij Evergrande is die nu aan de gang. Bij Lehman ging het super fast en niemand wilde ze overnemen. Dan wordt het dus barsten en ze vielen midden in het Beren Feest. Dus afhankelijk van hoe de herstructering gaat aflopen bij Evergrande. Maar zover ik weet betalen Ghost Rentals nog steeds geen Echte Rentals. En de pijn is er. Kortom de Chineze Huizen Markt zal het (voorlopig) rustiger aan doen. Waar in Europa een huizen tekort is, is in China een huizen overschot. Kortom op wereld schaal neutraal. Maar in de regionen een groot gevaar. Bij de ene stijgen de prijzen tot het einde van het universum, de andere heeft Ghost Rentals. En dat is in beide gevallen niet goed. Bijna open de Europese Futures. Lastig om wat Europese calls te doen. Afhankelijk van de prijzen zet ik op OF AEX OF SPANJE OF Euro Stoxx 50.

Met Frankrijk en Duitsland als back up. Maar eerst de openingen zien, dan de prijzen en dan de beslissing om wat Europa Long in te slaan.