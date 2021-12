Wall Street staat klaar voor eindsprint

Zijlijn, toeschouwer.



Volatiliteit is een kenmerk van een vorm van distributie.



Het meest opvallende is dat iedere stijging meestal direct na de opening plaatsvind of een paar uur later de top maakt maar dat de neerwaartse bewegingen veel eenvoudiger zijn te benutten.



Een ander kenmerk is dat er duidelijk veel economisch risico is, sterk toenemende inflatie daardoor stijgende rente maar dat veel beleggers/gokkers nog steeds een voorkeur hebben voor stijgende koersen> Deze verwachting komt waarschijnlijk door de sterke economische groei.. echter als de groei zo sterk is, is de top vd groei nabij en beurzen hebben de neiging om altijd een half tot een heel jaar voor te lopen op de economie....



Niet vergeten...Distributie kan tot wel meer dan 12 maanden aanhouden...