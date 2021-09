Het is slecht voorbeurs en dat komt niet alleen door Evergrande

Er wordt gesproken over sneeuwbal maar welke bank/investeerder buiten China heeft er geld in zitten? Men wist toch dat het gebakken lucht was?

Bijkomend voordeel is dat de "wereld" kan zien dat in China niet alles is wat ze beloven, de containers worden goedkoper en meer "lokaal" in Europa en USA.

De daling die nu verwacht wordt (en ik moet het nog zien hoe groot de daling is!) zie ik als een bijkoopkans voor bepaalde pareltjes binnen mijn wenslijstje.

Ik verkoop in ieder geval niets en als de particulieren het ook niet doen en ook de slimme jongens van de investeerders dan is het zo weer voorbij.