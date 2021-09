Het is slecht voorbeurs en dat komt niet alleen door Evergrande

De AEX-indicatie is lager. China is dicht, maar Hong Kong is wel open en daar staat Evergrande -15%.

De aandelen futures liggen slecht, dollar trekt aan tot bijna 1,17, commodities, krijgen een tik, crypto ook en de rentes dalen. Het verhaal nu is dat Evergrande donderdag rente op twee leningen moet betalen en daar heeft niet iedereen vertrouwen in... Intussen slaat de ellende over naar andere vastgoedfondsen.

Het risico bestaat op een sneeuwbaleffect. Wat heet. De bepaald niet misselijke Hangt Seng - een van de grotere indices wat betreft market cap - staat -4% (Tencent -1,0%) en misschien staat de rest van de wereld er nu ook lager op. Gisteren had ik het er ook al in mijn vooruitblik over, alles begint te wegen?

Noem maar op: afnemende economische groei - zie China maar - inflatie(vrees), deltavariant, supply chain issues, exploderende energie- en transportkosten en grote twijfel aan de winstgroei. De Fed neemt deze week een rentebesluit en we horen in de persco wat de voorzitter hier allemaal over te zeggen heeft.



Ik kijk zo bréééd mogelijk, ofwel dit is de MSCI World Index in dollars. Net als de AEX en S&P 500 kent die al een jaar lang maar één richting. Wat dat betreft mogen we echt wel een keer een klets om onze oren oren krijgen.



De opening is niet goed, maar drama is iets heel anders. Niettemin maken steeds die kleine dalinkjes uiteindelijke ook een grote. Oeps, intussen vliegen de Duitse producentenprijzen augustus voorbij en zelden zien we zo'n grausame misser: 12,4% YoY (11,4% verwacht) en 1,5% MoM (0,8%).

Weet iemand wat tijdelijke of transitory inflatie in het Duits is? Zondag Bondsdagverkiezingen, komt er ook nog bij.



De rentes vallen mij ruim mee, ik had eerlijk gezegd een paar basispuntjes minder verwacht. Goed om te weten dat de vastrentende markt niet in paniek is (over Evergrande en de rest).

Dit is de grote vrees:

#Evergrande contagion spreading to other Hong Kong stocks? The Hang Seng properties index fell to the lowest in a year, dropping as much as 7%. https://t.co/tOphUYWdqT — Weizhen Tan (@weizent) September 20, 2021

Dit ook?

The offshore yuan -- the exchange rate for China’s currency trading outside of the country -- is about to become the center of attention in financial markets around the world https://t.co/z9Y4YOPDcw — Bloomberg Markets (@markets) September 20, 2021

Oef, moet u die scores zien na een paar seconden. Geen mijnen, maar let ook maar op grondstoffenwaarden:

The #Evergrande debt crisis isn't the only thing weighing on #commodities after a brutal two-day sell-down for Australian miners says @Shaw_Partners Peter O'Connor to @CNBCi - as he lays out where the opportunities are in the midst of material meltdown.... #ausbiz @MandyCNBC pic.twitter.com/WPbs1RmJrh — Will Koulouris (@WillKoulouris) September 20, 2021

Er zijn meer issues... Hier VK:

U.K. energy companies are seeking a massive government bailout as a surge in gas and electricity prices threatens to push suppliers out of business https://t.co/R5tKIcmvYi — Bloomberg Markets (@markets) September 19, 2021

Hier Duitsland...

Good morning from #Germany, where fears of life insurance company failures are growing. 20 out of 80 life insurers are under tighter supervision by financial regulators BaFin. https://t.co/S5kWlK2gUZ pic.twitter.com/TurIb1uqiS — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 19, 2021

Bedankt ECB?

The amount of corporate bonds investors can trade in Europe is shrinking for the first time since 2005 https://t.co/Ad4DkB4Lgy — Bloomberg Markets (@markets) September 20, 2021

Onder andere Denemarken:

'We need to stop': Inside the world's first diplomatic alliance to keep oil and gas in the ground https://t.co/AUldQqlpHa — CNBC (@CNBC) September 20, 2021

Het is een wereldwijd probleem. Deze week is er ook bij ons weer een huizencijfer. Eén keer raden...

NEW: Around the world, an entire generation is being locked out of home ownership – and governments don't know how to fix it



Read The Big Take ?? https://t.co/VROLMzncgn — Bloomberg (@business) September 19, 2021

Veel plezier en succes vandaag.