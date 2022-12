AMC wilde bioscopen Cineworld overnemen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) AMC Entertainment had interesse in een overname van de bioscopen van zijn inmiddels failliete rivaal Cineworld. Dit meldde The Wall Street Journal op basis van ingediende documenten bij de Securities and Exchange Commission. AMC voerde gesprekken met een aantal schuldeisers van Cineworld over de eventuele overname van bioscopen in de VS en Europa. AMC gaf daarbij aan de overname gedeeltelijk te willen financieren door de uitgifte van preferente aandelen. Eén persoon bekend met de situatie zei dat de besprekingen enkele weken geleden plaatsvonden. Een definitieve overeenkomst met de schuldeisers van Cineworld werd niet bereikt en op dit moment worden de onderhandelingen niet voortgezet, zei AMC in het document. Bron: ABM Financial News

