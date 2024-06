Slotcall: dáár gaat de koerswinst, Kitty brult, DSM-Firmenich huilt en Prosus lacht

De AEX trok meteen na het startschot een sprintje, maar moest in de laatste uren een groot deel van de dagwinst inleveren nadat Wall Street er wisselvallig bij lag. Uiteindelijk moest de index genoegen nemen met een zuinig plusje van 0,16%. Bij de AMX (+0,8%) en de AScX (+1,1%) waren de dagwinsten een stuk uitbundiger.

De hoofdindex kleurde aan het begin van de ochtend nog volledig groen, maar al snel moest het ene na het andere fonds het opgeven. Te beginnen bij DSM-Firmenich (-4,4%). Het speciaal-chemiebedrijf organiseerde een beleggersdag, waar beleggers bepaald niet warm voor liepen, waarover straks meer. Later haakten ook Exor (-3,3%) en Philips (-1,2%) af. Dat gold ook voor Shell (-1%) dat net als andere oil majors in de uitverkoop werd gedaan onder invloed van dalende olieprijzen. Besi werd getrakteerd op een forse koersdoelverhoging van ING, maar belandde uiteindelijk toch in de staart van het peloton, met een koersverlies van 1,4%.

Prosus lift mee met Tencent

Banken en verzekeraars waren wél in trek. Dat geldt ook voor Prosus (+1,5%), dat meelift met het succes van Tencent, waarin het nog altijd een groot belang heeft. Wie Prosus zegt, zegt eigenlijk Tencent, want dit bedrijf is goed voor maar liefst 76,4% van de totale waarde van de in Amsterdam genoteerde techinvesteerder. Het is dus niet zo gek dat de koers van Prosus (donkerblauwe lijn) meebeweegt met die van het Chinese aandeel (lichtblauwe lijn):







Aan een belegging in een Chinees bedrijf kleven risico's. De Chinese overheid heeft een flinke vinger in de pap, maar hoe groot weet je eigenlijk nooit. En Beijing schrikt er niet voor terug om hard in te grijpen bij techbedrijven als die te groot en invloedrijk worden. Zo ging er enkele jaren geleden een streep door de beursgang van Ant Group, werden Chinese online educatiebedrijven aan banden gelegd en liet Beijing ook zijn spierballen zien bij Alibaba en Tencent. Reden voor de IEX Beleggersdesk om voor het belang in Tencent te rekenen met een discount. Maar nu de Chinese economie er wat minder florissant bij ligt dan gehoopt, is Beijing wat toeschietelijker geworden. Dat is een aspect om rekening mee te houden als je in Prosus belegt.

Tencent overhandigde onlangs goede winstcijfers en heeft na lange tijd eindelijk weer een game op de markt gebracht dat een doorslaand succes is: Dungeon & Fighter (DnF), voor mobiel, ontwikkeld door het Zuid Koreaanse Nexon. Een mooie aanleiding voor Hildo Laman om het aandeel Prosus (en ook Tencent) te duiken en te voorzien van een advies en een koersdoel. Is de China-discount aan een herziening toe, ofwel: zit er meer in het vat voor beleggers?

DSM-Firmenich krijgt handen niet op elkaar

De grootste daler bij de hoofdfondsen is DSM-Firmenich dat op de beleggersdag met een strategie-update kwam. Het concern liet weten dat het sneller wil groeien door zich meer te focussen op activiteiten die hogere marges opleveren. Afgelopen voorjaar zette DSM-Firmenich al een belangrijke stap in die richting door de aangekondigde afsplitsing van Animal Nutrition & Health.

DSM-Firmenich mikt voor de middellange termijn op een autonome omzetgroei van 5 tot 7% en een aangepaste Ebitda-marge van 22 tot 23%. Toch kon dit beleggers niet bekoren. Dat vond analist Martin Crum wel opmerkelijk. 'Het management heeft heldere, haalbare, licht ambitieuze doelstellingen voor de middellange termijn gecommuniceerd waar niet zo gek veel mis mee was', schrijft hij. Zal Mr. Market - die altijd gelijk heeft - deze mening delen?

Beleggers tippen ASML en Besi

Ondanks de fraaie stijging van de AEX in mei zijn particuliere beleggers nog altijd optimistisch, zo blijkt uit de nieuwe meting van het Nationaal Beleggerssentiment van IEX, waaraan maar liefst 1.089 lezers hebben deelgenomen. De Sentimentsindicator (een optelsom van alle vragen uit de enquête) kwam uit op 54,9, wat duidt op optimisme. Het cijfer is wel iets lager dan vorige maand, toen 55,7 werd gemeten.

ASML en Besi zijn de duidelijke favorieten. Daarna volgen NN Group, Shell en Aegon. Beleggers blijven huiverig voor Philips, Randstad, ArcelorMittal, KPN en Wolters Kluwer.

Wall Street duikt in het rood

Wall Street ligt er na enkele uren handel niet best bij. Het gesprek van de dag is GameStop, dat de koers aanvankelijk als een raket omhoog zag gaan nadat 'Roaring Kitty' (jawel, daar is-ie weer) had gemeld dat hij een positie van meer dan $100 miljoen in het aandeel heeft opgebouwd, met aandelen en call-opties. Inderdaad, het gaat om Keith Gill, die drie jaar geleden een short squeeze in GameStop aanjoeg en enkele weken geleden na jaren radiostilte plotseling wat van zich liet horen.

$GME Roaring Kitty has shared a YOLO update with a huge investment of 5 million shares at $21.274 and also 120k calls. He is now the 5th largest shareholder of GameStop pic.twitter.com/OVPELl6V2B — TradingSecrets (@TradingSecrets7) June 3, 2024

Als Kitty zich roert, zijn er altijd hordes beleggers die op de rijdende trein springen, in de hoop slapend rijk te worden. Met een koersexplosie tot gevolg:

WHAT? #GameStop stock jumped as much as 75%, adding some $6bn to its market capitalization, after 'Roaring Kitty' reveals $175mln bet on the retailer. pic.twitter.com/vfzh77Oc4r — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) June 3, 2024

Inmiddels is een deel van die koerswinst er weer uitgelopen.

Verder weten chipbedrijven het vergrootglas op zich gericht. Op Computex, een computerbeurs in Taipei, presenteren allerlei big chippers hun nieuwste foefjes. Zo heeft AMD producten aangekondigd die gericht zijn op Artificial Intelligence en kwam Nvidia met een routekaart voor toekomstige AI-chips. Later deze week stappen ook de topbestuurders van Intel, Quallcomm, Arm Holdings en Super Micro Computer op het podium.

Dell verliest nog eens ruim 5%, nadat het bedrijf vrijdag al de beurswaarde met bijna 18% zag kelderen na cijfers

De brede markt

De AEX is 0,2% hoger gesloten. Dat is een tikkeltje zuinig vergeleken met de ons omringende beurzen.

Wall Street kleurt rood. De S&P 500 staat 0,5% lager, de Dow Jones-index verliest 0,9% en de Nasdaq staat op een licht verlies van 0,1%.

De CBOE VIX-index (graadmeter van volatiliteit) is opgelopen naar 13,26, maar dat is nog geen niveau om u zorgen te maken.

De lange rentes dalen fors. De tienjaars rente op Amerikaans staatspapier bedraagt 4,41%, waar dat vanochtend nog 4,49% was. De Nederlandse doet 2,858% en dat is tien basispunten lager dan vanmorgen.

De euro noteert 1,0887 ten opzichte van de dollar.

De goudprijs staat 0,7% lager op $2.344 per per troy ounce.

De bitcoin staat fors hoger: 2,6% erbij op $69.342.

De olieprijzen dalen fors, ondanks de verlenging van de productiebeperkingen door de OPEC+ landen. Een vat WTI kost nu $74,61 (-3,3%) en een vat Brent-olie $78,61 (-3,2%).

Verder op het Damrak

Vivoryon hopt van het rode naar het groene rijtje en weer terug. Vandaag is het procentueel de sterkste stijger:

TKH Goup (+0,2%) heeft de verkoop van HE System Electronic afgerond en dat leverde het techbedrijf €33 miljoen op.



(+0,2%) heeft de verkoop van HE System Electronic afgerond en dat leverde het techbedrijf €33 miljoen op. De koersdoelverlaging voor Besi maakte geen indruk op beleggers: de koers kelderde met 1,3%

Adviezen

Besi wordt getrakteerd op een forse koersdoelverhoging door ING:

Besi: naar €165 van €145 en kopen - ING

Signify: naar €38 van €40 en kopen - Goldman Sachs

Vopak: naar €46 van €42 en kopen - ING

Ahold Delhaize: naar €25 van €23, maar advies blijft Verkopen - HSBC

Agenda: plukje macrocijfers

Over de agenda van morgen kunnen we kort zijn: er staat bijna niks op, behalve de Duitse werkloosheid en Amerikaanse fabrieksorders. Het aantal Duitse werklozen zat in april in de lift, maar het werkloosheidspercentage is al maanden onveranderd: 5,9%. De Amerikaanse fabrieksorders stegen vorige maand minder hard dan verwacht.

Het wachten is vooral op donderdag, als de ECB een rentebesluit neemt, en vrijdag, als het Amerikaanse arbeidsmarktrapport is geagendeerd.

Hierbij de volledige agenda van morgen:

09:55 uur: Werkloosheid mei (Dld)

16:00 uur: Vacatures april (VS)

16:00 uur: Fabrieksorders april (VS)

En dan dit:

Dit smaakt naar meer:

ASML, Belgium's Imec open laboratory to test newest chip-making tool https://t.co/XkfgKLqlv7 — CNBC (@CNBC) June 3, 202

Hiermee vergeleken is een inflatie van 2,5% peanuts.

BREAKING: Reports from Turkey show that the headline inflation rate has climbed back to 75%.



I hope you got #Bitcoin my friends from #Turkey. Stay safe! pic.twitter.com/C8NrMPgp8X — Carl ? MENGER ?????? (@CarlBMenger) June 3, 2024

Geen wonder dat beleggingen in goud in dat land populair zijn:

U bent weer bijgepraat. Ik wens u een fijne avond toe!