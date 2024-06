Voorbeurs 4 juni: Vlakke AEX op een typische stilte-voor-de-storm-dag

De AEX stevent af op een vlakke opening, op een dag waarop het beursnieuws zichzelf moet maken, want de agenda heeft bar weinig te bieden.

Het is stilte voor de storm, want de komende dagen is er wel van alles te beleven, in de vorm van inkoopmanagersindices (Europa en Azië), banencijfers (VS) en een langverwacht ECB-rentebesluit. Krijgt de markt van Christine Lagarde de renteverlaging waar zo op wordt gerekend?

Eerst maar even de toestand op de markten deze ochtend:

De Europese futures staan er licht lager bij

Gemengd beeld in Azië: Japan en Korea licht lager, Hongkong staat op lichte winst. De Indiase Nifty 50 staat wel ruim 3% lager (na gisteren een record te hebben neergezet) nu de verkiezingsuitslagen wijzen op een minder grote winst voor de BJP-partij van premier Modi dan uit de exit polls bleek

Wall Street hield de voeten droog: S&P 500 +0,1%, Nasdaq +0,6%

De Amerikaanse en Duitse rente dipten gistermiddag flink op Amerikaanse macrocijfers. Zo meer daarover

Dat tilde EUR/USD overnight tot boven de $1,09

De olieprijs gleed onderuit nadat landen in OPEC+ aankondigden de vrijwillige productiebeperkingen te gaan afbouwen

Goud en bitcoin houden zich rustig, vlak onder respectievelijk de $2.350 en $70.000

Een 'glitch' in New York

Talk of the town in New York was gisteren niet zozeer het gewichtige economische nieuws; het liet zich eerder indelen in de categorie 'opmerkelijk'. Neem het korte moment waarop een aantal grote aandelen plotsklaps op nog maar een fractie van de werkelijke koers noteerden.

Berkshire A aandelen in de uitverkoop!? Of foutje bij de beurs... Handel ligt stil helaas ?? pic.twitter.com/oS69XybI75 — Let's Compound (@letuscompound) June 3, 2024

Foutje bedankt, liet de New York Stock Exchange weten, nadat de handel in 40 aandelen - waaronder Berkshire Hathaway en Barrick Gold - een klein uurtje stil lag. Bij een software-update in een datacentrum was kennelijk iets misgegaan.

En als het deze 'glitch' niet was, was het 'Roaring Kitty' wel die de gemoederen bezig hield. De ongekroonde koning van de meme stock traders bleek niet alleen een verbale aanjager van die speculatieve handel, maar ook een grote speler, met zelf een enorme positie in meme-aandeel GameStop. Zie 'En dan even dit' hieronder voor de precieze omvang - en de winst die hij daar gisteren mee maakte.

Scherpe rentedaling

Was er ook nog nieuws met echte marktimpact te melden? Jazeker, want de Amerikaanse inkoopmanagersindex liet gisteren zien dat de industrie er slechter voor staat dan verwacht.

???? US Factory Activity Contracts as Orders Slide, Output Weakens - Bloomberghttps://t.co/HAC0hr9bFT — Christophe Barraud???? (@C_Barraud) June 3, 2024

De beursreactie was er een die de schizofrenie van de markt op dit moment aardig illustreert: in eerste instantie een daling, maar nadat het besef doordrong dat de kans op een renteverlaging in september daardoor toeneemt, draaide de markt weer omhoog.

In de rentemarkt was dat ook te zien, met een scherpe daling van de tienjaarsrente.

Nvidia draait door

Het meest positieve nieuws kwam gisteren uit - hoe verrassend - de chipsector. Nvidia zette weer een nieuw all-time high neer ($1.150) na de aankondiging van zijn nieuwe generatie AI-chips - die overigens pas in 2026 geleverd kunnen worden. Intel lanceerde vannacht ook een nieuwe, scherp geprijsde, lijn chips voor AI-datacenters, waarmee het de strijd met concurrent AMD wil aangaan.

Op het Damrak druppelen inmiddels wat kleine nieuwtjes binnen. NX Filtration gaat met zijn waterfilters de biermarkt in, en de analisten van Berenberg halen Alfen van de kooplijst.

Agenda

Als u toe bent aan een nieuwsarm dagje, dan valt u vandaag met uw neus in de boter. Althans, als het aan de agenda ligt. Een flinke vacature- of industriële orderverrassing om vier uur zou overigens nog best koersgevolgen kunnen hebben.

09:55 Werkloosheid mei (Dld)

16:00 Vacatures april (VS)

16:00 Fabrieksorders april (VS)

En dan nog even dit

Bijna niemand denkt dat Donald Trump de Fed rustig haar ding gaat laten doen als hij weer president wordt

RoaringKitty bleek gistermiddag dus groot in GameStop te zitten...

WATCH: GameStop shares surged after 'Roaring Kitty' Keith Gill, the stocks influencer behind a 2021 retail trading frenzy, returned to Reddit with a post showing a $116 million bet on the embattled video game retailer https://t.co/i9LNnC1Mod pic.twitter.com/CgQXOIo9DI — Reuters Business (@ReutersBiz) June 3, 2024

...en was aan het eind van de beursdag $85 miljoen meer waard, op papier

BREAKING: RoaringKitty, aka DeepFuckingValue, has posted an update to his GameStop, $GME, position.



He has held all his shares and calls.



He is up 48% today, or $85 million dollars. pic.twitter.com/9ow0Nwtecq — unusual_whales (@unusual_whales) June 3, 2024

