Technische analyse: olieprijzen

De olieprijzen reageerden met forse koersdalingen op het akkoord van OPEC+. Zondag had het oliekartel besloten om de productieverlagingen te verlengen tot in 2025. Wel had OPEC+ aangegeven om in het vierde kwartaal te beginnen met het geleidelijk afbouwen van de vrijwillige productieverlagingen.

Maandag gingen de oliefutures met ruim 3,5% onderuit. De olieprijzen waren voorafgaand aan het akkoord al fors gedaald. Brentolie is sinds het high van $92 van begin april bijna 15% in prijs gezakt. WTI heeft ruim 15% aan waarde ingeboet sinds de top van 5 april op $87,58.

Door dagelijks minder olie op de markt te brengen, hoopten olieproducenten de prijzen hoog te houden.

De initiële productieverlagingen van de OPEC van voorjaar 2023 hadden wel effect, want de koersdalingen zijn erdoor gestopt. Tussen begin 2022 en maart 2023 was de olieprijs nagenoeg gehalveerd.

Opvallend is dat de olieprijs sinds de eerste productiebeperking in maart vorig jaar niet meer is gedaald. Brentolie vormde in maart 2023 een bodem rond $70,05. Sindsdien heeft de koers flinke uitslagen gemaakt, maar zonder duidelijke richting. Per saldo is de koers van Brent boven het low van maart vorig jaar gebleven. Dat zelfde geldt voor Light Sweet (WTI).

Deze keer bekijk ik de kortetermijngrafieken van ruwe olie. De olieprijzen hebben ook invloed op de inflatieontwikkelingen. Daarom begin ik met een beoordeling van de wereldwijde grondstoffenbarometer, de Bloomberg Commodity-index.

Bloomberg Commodity-index duikt weg

De Bloomberg Commodity-index valt hard terug. Daarbij zakt de wereldwijde grondstoffenindex onder de vorige top rond $33, wat een lichte verzwakking betekent

In de recente correctie van de Commodity-index wordt de onderkant van het korte stijgende trendkanaal getest. Zolang de koers boven de stijgende bodemlijn weet te blijven, oogt het technische beeld redelijk. Er ligt steun op $31,63 (bodem van 2 mei). Weerstand ligt rond $34,60 (gevormd op 13 december 2022).

Het 26-daags voortschrijdende gemiddelde (glooiende rode doorlopende lijn) buigt wat af, wat lichte verkoopdruk bevestigt.

Brent-olie daalt verder

Brent-olie verzwakt verder nu de laatste bodem rond $80,13 (bodem van 26 februari) niet weet stand te houden. Eerder al werd de stijgende trend verlaten, wat een eerste verzwakking signaleerde, terwijl de lagere top op $84,63 (gevormd op 29 mei) verkoopdruk aangeeft.

Op de korte termijn begint zich een zwakke trend af te tekenen. De koers zakt nu richting steun $76,44 (bodem van 17 januari). Weerstand ligt op $84,63 (top van 29 mei).

Sinds het high rond $92,07 van begin april is er technisch sprake van een neerwaartse tendens. Het 26-daags voortschrijdende gemiddelde (glooiende rode doorlopende lijn) beweegt neerwaarts. Dat wijst op een zwakke technische conditie.

WTI-olie dooft uit

Light Sweet olie (WTI) is onder steun $75,50 (bodem van 15 februari) gezakt.

WTI had eerder al de stijgende trend verlaten. De lagere top op $80,59 (gevormd op 29 mei) bevestigt de verkoopdruk. Nu het plaatje verder verpietert en de laatste steun niet weet stand te houden, mag een neerwaarts verloop van de olieprijs niet meer worden uitgesloten. Verdere koersdalingen mogen worden verwacht, in eerste instantie richting steun $71,40 (bodem van 5 februari).

Bij WTI tendeert het 26-daags voortschrijdende gemiddelde (glooiende rode doorlopende lijn) neerwaarts. Dit duidt op matige technische omstandigheden.