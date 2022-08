Nikola ziet verlies stijgen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Nikola

(ABM FN-Dow Jones) Nikola Corporation heeft in het tweede kwartaal het verlies zien oplopen. Dit bleek donderdag uit de cijfers van de fabrikant van emissieloze voertuigen. CEO Mark Russell wees erop dat Nikola is begonnen met het leveren aan dealers en dat de eerste omzet uit de verkoop van de Nikola Tre BEV wordt gerealiseerd. In het tweede kwartaal produceerde Nikola 50 Tre BEV's en werden er 48 afgeleverd. Ook werden er 4 MCT's afgeleverd. Nikola had als doelstelling 50 tot 60 voertuigen te produceren en af te leveren. Nikola leed afgelopen kwartaal een verlies van 173 miljoen dollar. Dat was een jaar eerder in het tweede kwartaal een verlies van 143 miljoen dollar. De aangepaste EBITDA was 94 miljoen euro negatief, circa 20 miljoen dollar meer dan een jaar geleden. Het aangepaste verlies van 0,25 dollar per aandeel was wel iets beter dan de 0,27 dollar verlies die analisten geraadpleegd door FactSet hadden verwacht. Nikola boekte een kwartaalomzet van 18,1 miljoen dollar, waar de markt rekende op 16,6 miljoen dollar. Outlook Nikola verwacht in 2022 nog altijd 300 tot 500 Tre BEV's te kunnen leveren aan klanten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.