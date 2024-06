AEX lager van start gegaan, Shell bungelt onderaan Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste dinsdag kort na de beursgong 0,2 procent lager op 903,13 punten, terwijl de Midkap 0,3 procent prijs gaf. Onder de hoofdaandelen noteerde olieconcern Shell onderaan met een daling van 1,6 procent. De olieprijzen staan deze week onder druk, nadat OPEC+ afgelopen weekend de huidige productiebeperkingen verlengde tot in 2025, maar daarbij wel ruimte laat voor een aantal leden om hun vrijwillige productiebeperkingen vanaf oktober deels terug te draaien. Unilever ging aan kop met een stijging van 0,7 procent. In de AMX daalde Alfen met 3,5 procent naar 35,30 euro. Berenberg verlaagde het advies voor de laadpalenspecialist van Kopen naar Houden en het koersdoel van 54,00 naar 40,00 euro. Berenberg verlaagde ook het koersdoel voor Aalbers. Dit aandeel verloor een half procent. In de AScX won NX Filtration maar liefst 7,5 procent. NX Filtration zal samen met Bucher Denwel werken aan een oplossing voor het filteren van bier. Bucher kan via de samenwerking met NX zijn productaanbod uitbreiden. NX meldde geen financiële details. Het volatiele Vivoryon steeg 4,3 procent en Fastned verloor 1,3 procent, net als Pharming. Bron: ABM Financial News

