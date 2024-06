Mærsk verhoogt outlook 2024 fors Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Containergigant A.P. Møller - Mærsk heeft de outlook voor het lopende boekjaar 2024 fors verhoogd, dankzij een sterke vraag. Dit maakte de onderneming maandagavond bekend. Mærsk ziet een geleidelijke verbetering en naar verwachting zal de tweede helft van het jaar een sterker financieel resultaat opleveren. Mærsk gaat nu voor 2024 uit van een onderliggende EBITDA van 7 tot 9 miljard dollar. Eerder werd in Kopenhagen uitgegaan van 4 tot 6 miljard dollar. De EBIT komt in de nieuwe prognose uit op 1 tot 3 miljard dollar. Eerder ging Mærsk uit van een bandbreedte van -2 miljard tot 0 dollar. De vrij kasstroom wordt verwacht uit te komen op ten minste 1 miljard dollar. Het bedrijf signaleerde naast veel vraag ook stagnaties in havens in met name Azië en het Midden-Oosten en verder hogere vrachttarieven. De resultaten over het tweede kwartaal worden op 7 augustus bekendgemaakt. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.