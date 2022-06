Europese beurzen licht hoger Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteren maandag rond het middaguur licht hoger, met een dunner dan gebruikelijke handel omdat de Amerikaanse aandelenbeurzen gesloten blijven. De brede STOXX Europe 600 index steeg 0,34 procent tot 404,62 punten, de Duitse DAX won 0,33 procent tot 13.168,21 punten en voor de Franse CAC 40 was er een plusje van 0,04 procent op 5.885,08 punten. De Britse FTSE 100 stond 0,5 procent hoger op 7.050,53 punten. Beleggers blijven worstelen met zorgen over de hoge inflatie en het risico op een mondiale recessie door de inspanningen van centrale banken om de inflatie te beteugelen. Deze week zal de aandacht uitgaan naar uitspraken van Fed-voorzitter Jerome Powell voor het Congres op woensdag en donderdag, op hints over de kans op een volgende Amserikaanse renteverhoging met 75 basispunten in juli. Beleggers zullen deze week weer voorzichtig terugkeren naar aandelen en andere risicovollere beleggingen, nu er geen nieuwe cijfers over de Amerikaanse inflatie zijn gepland, denkt Edward Park van Brooks Macdonald. Hij verwacht dat de aandelenmarkten pas weer tot rust komen als de energieprijzen gaan dalen, wat de druk zou wegnemen op centrale banken om de oplopende consumentenprijzen terug te dringen. De Franse beurs blijft vandaag achter, omdat president Emmanuel Macron zijn meerderheid in het parlement verloor, na verkiezingen. Dit maakt het moeilijker om zijn beleid dat gericht is op het bedrijfsleven uit te voeren. De producentenprijzen in Duitsland blijven voorlopig stijgen, verwacht econoom Ralph Solveen van Commerzbank. In mei waren de prijzen 33,6 procent hoger dan een jaar eerder, een recordstijging, zo bleek vanochtend. De olieprijs liet weinig beweging zien. Een augustus-future West Texas Intermediate daalde 0,1 procent tot 107,92 dollar, terwijl een augustus-future Brent 0,4 procent lager stond op 112,61 dollar. Duitsland gaat kolencentrales opstarten en bedrijven stimuleren om minder aardgas te verbruiken. Dat maakte Berlijn zondag bekend. Rusland schroefde vorige week de levering aan Europa terug, in reactie op de sancties die het land kreeg opgelegd door Europa en de militaire steun aan Oekraïne door Europa. De euro/dollar noteerde op 1,0536. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er 1,0495 op de borden.



Bedrijfsnieuws Renault kan zichzelf relevant maken in een veranderende auto-industrie door te investeren in de elektrische auto's van Nissan en de brandstofmotortak in te krimpen. Dat stelden analisten van Jefferies, die het koersdoel verhoogden van 22,00 naar 40,00 euro en een koopadvies gaven. Het aandeel noteert 7 procent hoger. EasyJet rekent erop dat het deze zomer vanwege de operationele problemen in de Europese luchtvaart passagiers moet omboeken en dat de operationele kosten hoger zullen uitvallen dan eerder voorzien. Easyjet denkt in het lopende kwartaal, dat op 30 juni eindigt, circa 140.000 vluchten te kunnen uitvoeren met 22 miljoen passagiers. Het aandeel Easyjet daalt 2,4 procent. Bayer heeft een vierde rechtszaak gewonnen in de VS, waar geclaimd werd dat onkruidbestrijdingsmiddel Roundup kanker heeft veroorzaakt. Een jury in Oregon oordeelde dat dit niet het geval was. Het aandeel Bayer stijgt 2,5 procent. Atos ziet zijn CFO Stephane Lhopiteau vertrekken, nu het bedrijf zichzelf opsplitst en twee andere CFO's heeft aangewezen voor de twee nieuwe bedrijven. Opvolger wordt zijn plaatsvervanger Nathalie Senechault. De Franse farmaciemaker Valneva noteert 17 procent hoger, nu het Amerikaanse Pfizer een belang zal nemen van 8,1 procent. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen blijven maandag gesloten. Futures op de S&P 500 index noteren tot 0,4 procent in het groen. De beurzen in de VS zijn vrijdag verdeeld geëindigd. De S&P 500 won 0,2 procent op 3.674,84 punten, de Dow Jones index daalde 0,1 procent op 29.888,78 punten en Nasdaq sloot 1,4 procent hoger op 10.798,35 punten. Bron: ABM Financial News

