Kroger verhoogt outlook

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kroger heeft in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar de verwachting van analisten overtroffen met zijn omzet en verhoogde opnieuw de outlook voor het hele boekjaar. Dit bleek donderdag uit de cijfers van de Amerikaanse supermarktketen. Outlook Het supermarktbedrijf uit Cincinnati verwacht voor het lopende boekjaar jaar een aangepaste winst per aandeel van 3,85 tot 3,95 dollar, in plaats van de 3,75 tot 3,85 dollar die eerder werd voorzien. Het operationeel resultaat komt naar verwachting nu uit op 4,3 tot 4,4 miljard dollar waar het bedrijf eerder nog uitging van 4,2 tot 4,3 miljard dollar. Cijfers eerste kwartaal Per aandeel verdiende Kroger 0,90 dollar, ruim hoger dan de 0,18 dollar een jaar eerder.

Aangepast voor bijzondere posten was de winst 1,45 dollar. Een jaar eerder was dit 1,19 dollar. De verwachting lag op 1,29 dollar per aandeel. Kroger zag de omzet stijgen van 41,3 miljard naar 44,6 miljard dollar. Exclusief de verkoop van benzine steeg de omzet met 3,8 procent, Het aandeel Kroger noteerde donderdag 4,5 procent lager. Bron: ABM Financial News

