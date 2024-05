Beursblik: niet al te beste start van het jaar voor BAM Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: BAM Groep

(ABM FN-Dow Jones) BAM heeft geen al te beste start van het jaar gemaakt. Dit zei analist Tijs Hollestelle van ING vrijdag in reactie op de 'zwakke' update van het Nederlandse bouwbedrijf op donderdag. BAM boekte in de eerste drie maanden van 2024 een EBITDA van 44 miljoen euro, terwijl ING rekende op een EBITDA van 57 miljoen euro. "Hoewel het eerste kwartaal geen goede indicatie is voor de prestaties van een bouwbedrijf in het hele jaar, is dit geen sterke start van het jaar", zei Hollestelle. De analist is van mening dat de aanhoudende zwakke prestaties van de Britse divisie op de totale EBITDA drukt in het eerste kwartaal, evenals de extra kostenoverschrijdingen en ontwerpproblemen bij twee Deense projecten. In Nederland was op jaarbasis sprake van een verbetering van de woninggerelateerde activiteiten van het bedrijf, wat in lijn was met de verwachtingen van ING. De balans blijft gezond, aldus ING. De solvabiliteitsratio steeg op kwartaalbasis naar 25,2 procent en de liquiditeit was iets lager dan verwacht. Al met al geen beste start van het jaar, oordeelde de analist. ING handhaafde het koopadvies voor BAM met een koersdoel van 3,85 euro. Het aandeel noteerde vrijdag 0,5 procent hoger op 3,44 euro. Bron: ABM Financial News

