IEX slotcall van donderdag 2 mei 2024

Volle bak vandaag. Terwijl hier in Amsterdam onder meer Shell, ING, DSM en BAM met kwartaalcijfers naar buiten kwamen, legde Fed-voorzitter Jerome Powell gisteravond uit waarom de Amerikaanse beleidsrentes nog even blijven waar ze zijn.

Fed verricht razend knappe balanceeract

Met grote spanning was er gewacht op de persconferentie van Fed-voorzitter Jerome Powell. Dat de rente ongewijzigd bleef, had iedereen wel verwacht, maar hoe verder? Terwijl de ECB de markt inmiddels duidelijk heeft beloofd in juni te gaan verlagen, houdt de Fed de kaarten onverminderd tegen de borst. Alleen als de data daar aanleiding toe geven, doet de Fed mee met de ECB.

De markt houdt er inmiddels rekening mee dat de Fed de rente dit jaar niet 5,4,3,2 maar slechts 1 keer zal verlagen. Het goede nieuws: Powell acht de kans gering dat de Fed de rente hoger zet. Volgens hem verkrapt de Fed nu wel voldoende. Op basis van deze uitspraak vond Goldman Sachs de toon van Powell eerder mild dan streng. Powell's balanceeract kan als geslaagd worden beschouwd, want de markt reageerde amper op zijn woorden. De Dow sloot iets in de plus, de Nasdaq iets in de min.

Obligatiebelegger Pimco, die zeker niet bekend staat om zijn optimistische vergezichten, acht de kans overigens aanwezig dat de Fed de rente dit jaar helemaal niet verlaagt. "De kans is aanzienlijk toegenomen dat er helemaal niet wordt verlaagd. Mocht de economie verzwakken en de werkloosheid stijgen, dan verwachten we uiteraard dat de Fed in dat scenario wel zal verlagen, en indien nodig ook agressief."

Moeten aandelenbeleggers vrezen dat de Fed dit jaar niet in actie komt? Nou, eigenlijk niet, schrijft Evan Brown, hoofd multi-asset bij UBS AM op de site van IEX Profs. "Dat er minder rekening wordt gehouden met renteverlagingen heeft meer te maken met de sterke economische groei dan met de hardnekkig hoge inflatie."

ING verrast positief

Over naar de cijfers, want die werden flink verschillend ontvangen. Laten we beginnen met het positieve nieuws. ING (+6,37%), dat sinds begin februari bijna 20% in koers was gestegen, kreeg er bij opening nog eens 5% bij. De brutowinst overtrof de verwachtingen met 10%, waarbij vooral een nieuw aandeleninkoopprogramma van €2,5 miljard beleggers vrolijk stemde. Die €2,5 miljard komt overeen met ca. 5% van de totale beurswaarde van ING. Dat tikt aan. Grote kans dat deze actie de nodige tumult zal geven in het openbare debat.

Volgens IEX-analist Martin Crum presteerde de bank in Q1 ronduit goed. Zo goed dat hij ruimte ziet het koersdoel hoger te zetten. Voldoende voor een koopadvies? Lees zijn analyse.

BAM verrast negatief

Bij opening schoot de koers van bouwer BAM 13% in de min. Bij sluiting bleef de daling 'beperkt' tot 10,85%. Omzet en winst daalden in Q1 flink door tal van tegenvallers over de grens, waardoor de totale winstmarge terugviel van 4,0% naar 3,1%. Er is altijd wel wat met bouwers.

De marktomstandigheden blijven volgens BAM op korte termijn uitdagend als gevolg van hogere rente en (geo)politieke onzekerheden. Voor geheel 2024 verwacht BAM een gecorrigeerde EBITDA-marge binnen de strategische bandbreedte tussen 4 en 6 procent in lijn met wat het bedrijf eerder communiceerde. Dan loopt er nog een onderzoek van de FIOD naar BAM dat flink in de papieren kan lopen. Daar was nog geen nieuws over.

IEX-analist Ivo Breukink spreekt al met al van een teleurstellend resultaat. Maar: "Als we wat verder vooruitkijken ziet het er beter uit voor BAM. Het huizentekort in Nederland en de gebrekkige energie-infrastructuur - niet uniek voor dit land - werken in het voordeel van het bedrijf." Lees de analyse van Breukink.

Andere aandelen vandaag in de spotlights:

Shell (+0,04%) doet niets, ondanks een hogere winst en een nieuw aandeleninkoopprogramma. In de VS kwam ConocoPhilips (-1,35%) met cijfers die licht teleurstelden.

(+0,04%) doet niets, ondanks een hogere winst en een nieuw aandeleninkoopprogramma. In de VS kwam (-1,35%) met cijfers die licht teleurstelden. ABN AMRO (+2,29%) lift mee met de koersexplosie van ING. Ook aandeelhouders van Van Lanschot (+4,05%) beleven een goede dag.

(+2,29%) lift mee met de koersexplosie van ING. Ook aandeelhouders van (+4,05%) beleven een goede dag. DSM-Firmenich (-1,84%) boekte in Q1 een lagere omzet en een lager aangepast resultaat. Ceo Dimitri de Vreeze ziet wel een iets positiever marktklimaat. Ook IEX-analist Martin Crum toont zich vooral optimistisch.

(-1,84%) boekte in Q1 een lagere omzet en een lager aangepast resultaat. Ceo Dimitri de Vreeze ziet wel een iets positiever marktklimaat. Ook IEX-analist Martin Crum toont zich vooral optimistisch. ASML (-2,56%) en de andere chippers zijn even niet zo populair. AMD daalde gisteren zwaar. Besi (-4,06%) verloor sinds de top begin maart al eenderde van zijn beurswaarde.

(-2,56%) en de andere chippers zijn even niet zo populair. AMD daalde gisteren zwaar. (-4,06%) verloor sinds de top begin maart al eenderde van zijn beurswaarde. ArcelorMittal (+3,14%) boekte in Q1 meer omzet en winst. Lees de analyse van IEX-analist Teun Verhagen. Kop: "Q1 pleister op de wonde voor stroef ArcelorMittal".

(+3,14%) boekte in Q1 meer omzet en winst. Lees de analyse van IEX-analist Teun Verhagen. Kop: "Q1 pleister op de wonde voor stroef ArcelorMittal". UMG (+0,76%) sluit alsnog een deal met TikTok.

(+0,76%) sluit alsnog een deal met TikTok. Air France-KLM (+3,61%) wordt (net als Lufthansa) door Brussel onderzocht op greenwashing.

(+3,61%) wordt (net als Lufthansa) door Brussel onderzocht op greenwashing. PostNL (-3,64%) heeft het openbaar ministerie van België achter zich aan.

(-3,64%) heeft het openbaar ministerie van België achter zich aan. AMG (+5,88%) reageert op gunstige cijfers van Albemarle. Volgende week zullen we weten of de koerssprong van vandaag terecht is.

(+5,88%) reageert op gunstige cijfers van Albemarle. Volgende week zullen we weten of de koerssprong van vandaag terecht is. Fastned (+0,87%) ontvangt een koersdoelverlaging (van €42 naar €35) van Jefferies.

(+0,87%) ontvangt een koersdoelverlaging (van €42 naar €35) van Jefferies. Heijmans (-1,36%) doet niet mee met de koersval van conculega BAM. Dat Heijmans niet over de grens bouwt, helpt waarschijnlijk.

(-1,36%) doet niet mee met de koersval van conculega BAM. Dat Heijmans niet over de grens bouwt, helpt waarschijnlijk. ForFarmers (+7,64%) kwam vanochtend met een aanzienlijke resultaatverbetering naar buiten.

(+7,64%) kwam vanochtend met een aanzienlijke resultaatverbetering naar buiten. Houtveredelaar Accsys (+2,92%) slaagt er voor de verandering in om met een positief kwartaalbericht naar buiten te komen.

(+2,92%) slaagt er voor de verandering in om met een positief kwartaalbericht naar buiten te komen. Bayer (+3,22%) stijgt vandaag op een juridische overwinning in de VS. Niet dat de Roundup-kwestie daarmee is opgelost.

Top 3 stijgers en dalers Amsterdam

Macronieuws

Veel Europese industriële productiecijfers over april. De Spaanse industrie groeide iets harder, de Italiaanse Franse en Duitse industrie krimpen, de een wat minder dan de ander. Ofwel, de Europese productiesector worstelt nog even door.



Dan Amerika, waar de steunvragen gelijk bleven, maar de export terugliep en de fabrieksorders met 1,6% stegen.

De brede markt

De Europese beurzen sluiten vandaag verdeeld. In de VS staan zowel de Dow (+0,45%) als de Nasdaq (0,75%) direct na sluiting van Amsterdam in de plus. Ook bitcoin (+2,37%) en goud (+o,62%) staan hoger. Zijn de geopolitieke spanningen voor even voorbij? Feit is dat de olieprijzen vandaag flink dalen.

Rentes doen niet veel

Weinig hevige rentebewegingen vandaag. De Amerikaanse tienjaars stijgt wat, de Europese tienjaars dalen wat. De goedkope yen verhindert niet dat de Japanse tienjaars ook lager staat.

Nederlandse tienjaars: 2,85% (-0,87%)

Duitse tienjaars: 2,56% (-0,72%)

Britse tienjaars: 3,36% (-0,30%)

Italiaanse tienjaars: 3,87% (-1,00%)

Amerikaanse tienjaars: 4,63% (+0,80%)

Japanse tienjaars: 0,89% (-1,44%)

Peilmoment: 16.00 uur

Nieuwste aandelenadviezen

UBS toont zich zeer positief over Air France-KLM, Morgan Stanley verwacht weinig van Philips, terwijl Jefferies ASMI een koopadvies meegeeft. Ondanks niet al te beste cijfers staan de Europese autofabrikanten vooral positief in de adviesbelangstelling.







Agenda van vrijdag 3 mei: Aperam, Brunel, inkoopmanagers VS

Vanavond om 22.30 uur komt Apple nog met cijfers door. Mocht de verkoop van iPhones in China een graadmeter zijn, dan zouden deze wel eens kunnen tegenvallen. Ytd staat Apple ruim 10% in de min. Hoezo magnificent! Maar Apple opende vandaag 1,5% hoger, dus misschien valt het allemaal wel mee.

00:00 Chinese beurzen gesloten

07:00 Aperam - Cijfers eerste kwartaal

07:00 Credit Agricole - Cijfers eerste kwartaal (Fra)

07:30 Brunel - Cijfers eerste kwartaal

09:00 Heijmans - €0,89 ex-dividend

10:30 Inkoopmanagersindex diensten - April def. (VK)

14:30 Banengroei en werkloosheid - April (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex diensten - April def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex diensten ISM - April (VS)

