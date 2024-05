Bitcoin ondergaat broodnodige correctie

Eindelijk, eindelijk heeft bitcoin een stapje teruggezet. Sinds het all-time high rond $73.782,40 van 14 maart heeft de cryptomunt ruim 20% aan beurswaarde ingeleverd.

De nipte doorbraak van bitcoin boven het all-time high van eind 2021 rond $68.776 heeft niet standgehouden. De cryptomunt is nu bezig met de broodnodige correctie. Maar ook deze terugval vindt plaats binnen de uptrend en zou geen schade aan het positieve lange-termijnplaatje opleveren.

Afgelopen week zijn de recente bodems rond $61.053 gebroken. Eerder was ook al de steile uptrend gesneuveld en waren er lagere toppen gevormd. Dit zijn de klassieke signalen die doorgaans een diepere correctie inluiden.

Buy the dip

We verwachten een zeer belangrijk vangnet op $48.205,07 (de bodem van 1 april 2022). Een eventuele terugval naar deze steun mag beschouwd worden als een pullbackcorrectie. Ik stel vast dat een verdere daling naar het vangnet op $48.205,07 een mooie koopkans kan opleveren. Dus: buy the dip.

In dit artikel kijk ik naar het technische plaatje van bitcoin. Ik analyseer de kortetermijn, alsmede de langetermijn. Helemaal onderaan beoordeel ik de bitcoinkoers aan de hand van de recente overbought conditie op de RSI (Relative Strength Index).

Korte termijn: bitcoin verzwakt

Bij Bitcoin is een klassiek patroon van verzwakking opgetreden:

De steile uptrend is gebroken

Er zijn lagere toppen gevormd, de laatste ligt op $67.249,02 (gevormd op 23 april).

De horizontale steun rond $61.053 is gesneuveld,

Conclusie: de koers kan nog verder omlaag.

Zoals gemeld mogen we een sterk vangnet op $48.205,07 (bodem van 1 april 2022) verwachten. Een eventuele terugval naar deze steun mag beschouwd worden als een pullbackcorrectie, dus als een koopkans. Het 26-daags voortschrijdend gemiddelde (rode lijn) is gebroken, bovendien daalt deze lijn weer. Dit bevestigt de verzwakkingen in het technische profiel.

Lange termijn: bitcoin zet een flinke stap terug

De bitcoinkoers is toch nog onder de voormalige horde van $68.776,28 teruggezakt. Technisch verliest BTC/USD iets aan kracht, maar zolang de uptrend intact is, blijven we positief en opwaarts gericht. We verwachten een sterk vangnet op $48.205,07 (de top van 1 april 2022). De huidige correctie voltrekt zich in een pullback scenario.

Weerstand ligt rond $68.776,28 (gevormd op 12 november 2021). Ons volgende berekend koersdoel ligt rond $80.000. Daarna wordt $100.000 het volgende opwaartse koersdoel. De stijgende 200-dagenlijn, terwijl de bitcoinkoers erboven beweegt, bevestigt de positieve technische conditie. Deze valt toevallig samen met de horizontale steun van $48.205,07.

Bitcoin met korte termijn RSI

De bitcoinkoers is technisch duidelijk verzwakt. Dat leiden we af uit de ontwikkeling van de RSI.

Waarvoor kunnen we de RSI (Relative Strength Index) toepassen:

Met de RSI kunnen over-gekochte (overbought) en over-verkochte (oversold) condities gevonden worden.

Een RSI-stand van 70 of hoger suggereert een overbought-conditie. Dan is de koers te hard gestegen, dus over-gekocht.

Een RSI-stand van 30 of lager suggereert een oversold-conditie. Dan is de koers te hard gedaald, dus over-verkocht.

Deze overbought en oversold) condities zijn vooral interessant in combinatie met divergenties, zoals vorige maand.

Let op dat hieraan geen directe koop- of verkoopsignalen ontleend kunnen worden, want in een sterke uptrend kan de koers soms wekenlang overbought blijven.

Op de kortetermijn is de huidige correctie uitgelokt door combinatie van een extreme overbought conditie en negatieve divergentie. Dit laat onderstaande RSI-grafiek goed zien.

Eerst de recente overbought conditie:

Deze ontstond begin maart toen de top rond $73.782,40 werd gezet, teven een vers all-time high. Dit kunnen we afleiden uit de RSI (Relative Strength Index). Deze RSI noteerde toen even een extreem hoge stand rond 90. De RSI suggereerde tijdens die top vermoeidheid van de uptrend.

Dan de negatieve divergentie:

Het gaat bij de RSI vooral om divergenties (afwijkingen) tussen het koersverloop en de indicator zelf. Deze situatie treedt op indien de koers nog hogere toppen vormt, terwijl de RSI lagere toppen begint te vormen. Dat was vorige maand het geval. Tijdens de hogere bitcointop rond $73.782,40 vormde de RSI gelijktijdig een eerste lagere top. Deze negatieve divergentie is op de grafiek gemarkeerd met de blauwe pijlen.



Uitleg pullbackbodem

Op onderstaande voorbeeldgrafiek fluctueert de koers eerst een tijd tussen steun a-b en weerstand A-B. Een koopsignaal treedt op wanneer de weerstand A-B wordt gebroken. Daarna volgt een rally.

In het voorbeeld stijgt de koers naar punt H. Nadat winstnemingen optreden volgt een correctie, waardoor zich rond H een top vormt.

Positief is dat top H boven top B wordt gevormd. Na top H valt de koers hard terug. Onderzoek wijst uit dat in circa 80% van de gevallen de koers wordt opgevangen op of rond het uitbraakpunt (dus rond lijn A-B).

Op onderstaande voorbeeldgrafiek wordt inderdaad rond A-B een hogere bodem gevormd, de zogenaamde pullbackbodem. Doorgaans vormt deze hogere bodem bij C een springplank voor de volgende rally.

In feite zijn er mimimaal twee koopmomenten op deze grafiek te herkennen. Het eerste instappunt treedt op tijdens de uitbraak boven A-B (het koopsignaal). Het tweede koopmoment ligt rond C, tijdens de feitelijke pullback. De uptrend wordt bevestigd nadat ook top H wordt gebroken.

Koersdoel op basis van de pendulum-swing

Volgens de pendulum-swingmethode kan een koersdoel als volgt berekend worden:

Eerst fluctueert een koers een tijdlang tussen a-b en A-B

Door de uitbraak boven A-B en een succesvolle pullback bij C is het koopsignaal gevalideerd

Een conservatief koersdoel vanaf C is te berekenen door de afstand in punten tussen a-b en A-B op te tellen bij het uitbraakpunt

Een progressief koersdoel vanaf C is te berekenen door de procentuele afstand tussen a-b en A-B op te tellen bij het uitbraakpunt