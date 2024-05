Beursblik: duidelijk positief resultaat voor UMG Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Universal Media Group heeft donderdag duidelijk positieve resultaten gepubliceerd. Dit concludeerden analisten van ING vrijdag in een rapport. ING zag verschillende positieve punten, waaronder een 15,9 procent hogere aangepaste EBITDA, die 4 procent boven de consensus uitkwam en een marge van 22,8 procent, wat 98 basispunten boven de consensus was, aldus analisten van ING. ING was daarnaast te spreken over een verbeterde mix, met hogere digitale verkopen, lagere fysieke verkopen, een zeer sterke publishing-omzet en een sterk herstel van streaming-abonnementen met reclame. Een ander positief wapenfeit is volgens de analisten van de bank het feit dat het mediaconcern een nieuwe licentiedeal met TikTok heeft gesloten, die verbeterde bescherming biedt voor artiesten. ING hanteert voor Universal een koopadvies met een koersdoel van 31,50 euro. Het aandeel Universal noteerde vrijdag 2,2 procent hoger op 28,46 euro. Bron: ABM Financial News

