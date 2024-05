Valuta: euro verder omhoog Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag nog iets hoger dan een etmaal eerder. "Het wachten is op het arbeidsrapport van de VS vanmiddag", aldus valutahandelaar Mendel Vis van valutabroker Ebury vrijdag tegen ABM Financial News. "Voor de Fed kunnen zowel de banengroei als de loonontwikkeling een nieuwe indicatie geven voor het rentebeleid voor de rest van het jaar, al zijn er meer cijfers nodig om een besluit te kunnen nemen over een eventuele renteverlaging", aldus Vis. Voor de banengroei ligt de verwachting op 240.000 tegen 303.000 in maart. De werkloosheid blijft naar verwachting 3,8 procent. Het gemiddelde uurloon komt in de prognoses 4,0 procent hoger uit en dat is nog altijd hoger dan wat de Fed het liefst ziet. In maart stegen de lonen op jaarbasis circa 4,1 procent. De euro noteerde vrijdag 0,2 procent hoger op 1,0744 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8554 Britse pond. Het Britse pond liep 0,2 procent op tot 1,2599 dollar. Bron: ABM Financial News

ABM Financial News is leverancier van beursnieuws, -video en -data, zowel voor real-time handelsplatformen en dealingrooms als voor online en offline media uitgaven. De informatie in dit artikel is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.