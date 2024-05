AEX koerst overtuigend hoger in aanloop banenrapport VS Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend overtuigend hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,7 procent op 884,44 punten. Daarmee volgden de Amsterdamse beurs in het voetspoor van Wall Street, dat donderdagavond de weg omhoog vond. Het sentiment op de aandelenmarkt werd geholpen door de dalende rentes op de Amerikaanse staatsobligaties, zo merkte beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx op. De sterkste sectoren waren de retail- en de halfgeleidersector, zag de expert. Verder merkte Lynx op dat beleggers enthousiast reageerden op de plannen van Apple om een inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van maar liefst 110 miljard dollar te lanceren. Het aandeel koerste voorbeurs bijna zes procent hoger, nadat het aandeel donderdag in de reguliere handel al ruim twee procent won. "Het sentiment is vrij positief, ondanks dat de Federal Reserve eerder in de week nog bevestigde dat een renteverlaging voorlopig nog niet op handen is", aldus analist Ipek Ozkardeskaya van Swissquote Bank in een rapport. De analist verwacht toch enige terughoudendheid vandaag in aanloop naar belangrijke banencijfers vanuit de VS vanmiddag. Sterke data, met name op het vlak van de loongroei, kan ertoe leiden dat de rentes voor een langere periode hoog moeten blijven. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0745. De olieprijzen stegen rond een half procent. De obligatierentes stabiliseerden rond de niveaus van donderdag. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen ging Universal Music Group aan kop met een winst van 2,0 procent na het openen van de boeken en Prosus won 1,7 procent. RELX nestelde zich daartussen met een plus van 1,9 procent. UMG boekte afgelopen kwartaal een hogere winst en omzet. Deutsche Bank verhoogde het koersdoel met een ongewijzigd koopadvies. Halfgeleideraandelen, die donderdag nog de gebeten hond waren, wisten vanochtend te herstellen. ING won nog eens 1,3 procent, nadat cijfers van de bank donderdag al een positieve ontvangst hadden gekregen. KPN en ArcelorMittal noteerden tot een half procent in het rood. In de Midkap daalden Aperam en Galapagos respectievelijk 1,9 en 0,7 procent na cijfers. Flow Traders ging aan kop met een winst van ruim 5 procent. Heijmans daalde na een ex-dividend notering 5 procent in de AScX. Brunel won na resultaten 3 procent. ING sprak van een sterk kwartaal voor Brunel. Het volatiele Vivoryon steeg 7 procent. Bron: ABM Financial News

