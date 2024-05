Deutsche Bank verhoogt koersdoel DSM-Firmenich Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: DSM-Firmenich

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft het koersdoel verhoogd voor DSM-Firmenich van 120,00 naar 125,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek vrijdag uit een rapport van de Duitse Bank. De resultaten van DSM waren grotendeels in lijn met de verwachting, waarbij sprake was van een goede mix en de kernactiviteiten van de tak Flavours & Fragrances (F&F) ruim boven de consensus lagen, oordeelde analist Virginie Boucher-Ferte. De aangepaste EBITDA liep met 11 procent terug tot 463 miljoen euro, vanwege een negatief vitamine-effect, ongunstige wisselkoerseffecten en kosteninflatie, waardoor de positieve effecten van de robuuste groei van F&F of het oude Firmenich en kostenbesparingen van 45 miljoen euro grotendeels teniet werden gedaan, zei de analist. De stijgende vitamine-prijzen zouden de cijfers vanaf de tweede helft van het jaar moeten stimuleren, aldus Boucher-Ferte. Het aandeel DSM-Firmenich noteerde vrijdag 0,1 procent hoger op 103,85 euro. Bron: ABM Financial News

