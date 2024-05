Beursblik: ingetogen kwartaal voor Aperam Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aperam heeft conform verwachting een ingetogen eerste kwartaal achter de rug. Dit stelde analist Stijn Demeester van ING vrijdag in een rapport. De aangepaste EBITDA liep met 57 procent terug tot 55 miljoen euro, conform de consensusverwachting. De vraag herstelde wat in Europa, maar er is nog steeds sprake van een recessie in de roestvrijstaalsector, merkte de analist op. Positief is dat de niet-traditionele activiteiten van Aperam, waaronder recycling en distributie, veerkrachtig zijn gebleken, waardoor zwakte bij de kernactiviteiten wat kon worden opgevangen. De schuld kwam beduidend hoger uit dan verwacht, vanwege een seizoensgebonden stijging van het werkkapitaal. Aperam mikt voor het tweede kwartaal op een hogere EBITDA op kwartaalbasis. ING acht een resultaat van 60 tot 80 miljoen euro per kwartaal mogelijk, gezien de recente opmerkingen van Aperam en de mogelijke volatiliteit in de inputprijzen en voorraden. ING heeft een koopadvies op Aperam met een koersdoel van 32,00 euro. Het aandeel Aperam daalde vrijdagochtend met 2,1 procent tot 26,64 euro. Bron: ABM Financial News

