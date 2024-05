Wat is een dividendaandeel en waarom moet je er (g)een in portefeuille hebben?

Als je je al wat meer hebt verdiept in beleggen, heb je waarschijnlijk weleens de term 'dividendaandeel' voorbij zien komen. Dividendaandelen kunnen namelijk onderdeel zijn van een zogenoemde dividendstrategie en daarom deel uitmaken van een portefeuille om vermogen op te bouwen. Wat zijn dividendaandelen precies en waarom is het wel of niet aantrekkelijk om ze te hebben? IEX legt het uit.

Dividend is een winstuitkering van een bedrijf aan een aandeelhouder die vaak periodiek wordt uitbetaald. Hoe vaak dat precies is, verschilt per aandeel en kun je terugvinden in een dividendagenda. Zo keert het Nederlandse chipbedrijf ASML ieder kwartaal dividend uit, terwijl telecombedrijf KPN dit ieder halfjaar doet en (zorg)technologiebedrijf Philips enkel jaarlijks. Overigens keert niet ieder beursgenoteerd bedrijf dividend uit.

Kings en Aristocrats

De term 'dividendaandeel' wordt gebruikt om bedrijven aan te duiden die een relatief hoog dividend uitkeren vergeleken met dat van andere winstuitkerende ondernemingen. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen zogenoemde dividend Kings en dividend Aristocrats.

Onder Kings worden aandelen verstaan van bedrijven uit de S&P 500 die meer dan 50 jaar opeenvolgende de dividenduitkering hebben verhoogd. Aristocrats vallen een trede hieronder hebben meer dan 25 jaar (maar dus wel minder dan 50) opeenvolgende verhogingen gehad.

Waarom een dividendaandeel?

Maar waarom zou je zo’n dividendaandeel in portefeuille willen hebben? Denk in de eerste plaats aan een vorm van zekerheid: door de winstuitkering(en) ben je periodiek gerust op een vaste bron van inkomsten. Natuurlijk wel onder de voorwaarde dat het dividend wordt uitgekeerd, maar daarover later meer.

Ondanks dat het om kleine bedragen gaat, kun je bijvoorbeeld na tien jaar – afhankelijk van de waarde – al een flink deel van de aankoopprijs hebben terugverdiend. Als de koers in de tussentijd ook nog eens omhoog gaat, is dat een gunstige bijkomstigheid.

Daarnaast zegt het uitkeren van dividend veel over een bedrijf. Om aandeelhouders periodiek te voorzien van een winstuitkering moet het immers wel financieel stabiel zijn. In dat opzicht zijn veiligheid en stabiliteit twee belangrijke speerpunten voor dividendbeleggers.

Vooral als de rest van de portefeuille uit andere soorten aandelen bestaat, kan een dividendaandeel voor meer balans zorgen. Wanneer er bijvoorbeeld groei-aandelen in een portefeuille zitten, wordt vooral gefocust op de positieve prestaties van bedrijven op de langere termijn. Een dividendaandeel volbrengt zijn taak daarentegen op relatief korte termijn. Namelijk: het uitkeren van winst.

Voorbeeld: Microsoft In 2003 kondigde Microsoft aan te starten met het uitkeren van dividend. Als je destijds voor $1.000 aan aandelen had ingekocht (38 aandelen), zouden deze hedendaags een waarde hebben van $15.700. Microsoft betaalde al die jaren natuurlijk dividend. Het totale dividend dat uit deze aandelen wordt ontvangen komt uit op $1.067 (de waarde in 2003). Je dividenduitkeringen zouden bij elkaar opgeteld dus uiteindelijk meer waard zijn dan je oorspronkelijke inleg. Dit laat zien dat aandelen van bedrijven die dividend uitkeren op de lange termijn een goede aanschaf kunnen zijn. Bekijk de hele berekening van deze casus hier.

Dividendstrategieën

Beleggen in aandelen van bedrijven die dividend uitkeren, kan ook onderdeel zijn van een strategie. Zo kan een belegger zich focussen op een zogenoemde Hoog-Dividendstrategie of op een Dividendgroeistrategie.

Een portefeuille waarin een Hoog-Dividendstrategie wordt toegepast heeft als doel om zo hoog mogelijke dividenden te ontvangen. Daarmee verdien je als belegger soms snel een deel van je inleg weer terug, wat je maximale verlies beperkt. Met de dividenden die je ontvangt kun je vervolgens opnieuw aandelen inkopen, waardoor een rente-op-rente-effect ontstaat.

Een nadeel van deze strategie is wel dat de koersen niet altijd zo snel stijgen als die van 'reguliere' aandelen. Dit komt doordat een bedrijf dat veel dividend uitkeert, minder ruimte over heeft om te investeren in toekomstige groei. Daardoor kan de winst in de toekomst lager uitvallen. Een voorbeeld van een Hoog Dividendportefeuille kun je hier bekijken.

De Dividendgroeistrategie legt daarentegen de nadruk meer op het selecteren van dividendaandelen waarvan de winstuitkeringen in de toekomst hoger zullen zijn. Vaak wordt hier gekeken naar de eerdergenoemde Kings en Aristocrats.

Daarnaast heb je ook nog Champions, die opeenvolgende dividendverhogingen hebben over een periode van meer dan 25 jaar, Contenders met opeenvolgende dividendverhogingen tussen 10 en 24 jaar, en Challengers met opeenvolgende dividendverhogingen tussen de vijf en negen jaar. Dat hoeft niet per definitie in de S&P 500 te zijn, zoals wel het geval is met de Kings en Aristocrats.

Die opgebouwde jaren zijn een van de voordelen van deze strategie: door het goede track record van de bedrijven is de belegging vaak relatief veilig.

Risico’s van dividendbeleggen

Als je geïnteresseerd bent in het aanschaffen van dividendaandelen is het ook belangrijk om je bewust te zijn van de risico’s die ze met zich meebrengen.

Zo is een van de grootste risico’s van beleggen in dividendaandelen dat dividendbetalingen niet altijd kunnen worden gegarandeerd. Het kan namelijk voorkomen dat een bedrijf de winstuitkering verlaagt of juist helemaal niet meer kan betalen, bijvoorbeeld doordat het niet winstgevend (genoeg) is. Met dit risico ligt verlies voor de belegger mogelijk op de loer.

Voorbeeld: Shell Tijdens de coronapandemie werd er minder gereden en gevlogen, waardoor olie- en energieconcern Shell de verkoop van kerosine, benzine en diesel fors zag afnemen. Als resultaat halveerde de winst bijna, waardoor het bedrijf zich genoodzaakt voelde voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog het dividend te verlagen. De koers daalde in die periode tot €10 (nu rond €30). Wie in die tijd aandelen kocht, had daarmee een dividend yield (dividendrendement) van 12,9%. De term yield wordt gebruikt om de verhouding aan te duiden van het dividend ten opzichte van de koers. Met de huidige koers zou je momenteel op een yield rond 4% uitkomen.

Het is ook goed om te weten dat het veelbesproken yieldpercentage niet altijd zegt of een dividendaandeel een goede investering is of niet. Hoge percentages kunnen soms aanlokkelijk lijken en je wat eenvoudiger over de streep trekken om te beleggen in een aandeel.

Het is belangrijk om je te realiseren dat geld dat naar de aandeelhouders vloeit, niet geïnvesteerd kan worden in toekomstige groei. Er zijn bedrijven die interen op hun buffer om aandeelhouders van winstuitkeringen te voorzien. Zo’n hoog percentage lijkt dan goed nieuws, maar let daarbij goed op waar het geld vandaan komt.

Dus: overweeg je om in dividendaandelen te beleggen? Dan moet je wel geduld hebben. De periodieke inkomsten zorgen voor een stabiele groei, maar om een goed deel van je inleg terug te verdienen moet je wel lang blijven zitten. Of dat wachten zich dan uiteindelijk uitbetaald, is maar de vraag. Al zorgt het wel voor een mooie balans in een bredere portefeuille. Wil je weten hoe je de beste dividendaandelen kunt selecteren? Lees hier verder!