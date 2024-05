Voorbeurs: cijfers Aperam en Brunel, vanmiddag banenrapport uit VS

Wall Street sloot gisteren hoger en Azië deed gezellig mee. Europa lijkt zich op te maken voor een hogere opening: de futures wijzen op een licht hogere opening voor onze hoofdindex: +0,2%.

Wat is er vandaag allemaal op de beurs te beleven? In ieder geval geen handel in China in verband met Labor Day. We zitten ook nog altijd middenin het cijferseizoen, al is vrijdag meestal niet de dag waarop de meeste bedrijven met hun cijfers naar buiten komen. Vandaag doen we het met Aperam, Brunel, Bpost en Ontex. Uiteraard volgt een en ander qua analyses in de loop van de dag. Houd dus goed de site in de gaten. Heijmans gaat bovendien ex-dividend.

Dan wellicht het belangrijkste macrocijfer van de week: het Amerikaanse banenrapport om 14.30 uur onze tijd. Analisten rekenen op een toename van 238.000 banen. In maart kwamen er nog 303.000 nieuwe banen bij.

"Er is een gedachteschool die denkt dat als de werkloosheid eindelijk reageert op de vertragende vraag naar arbeid en in september stijgt tot pakweg 4,2%, de Fed de rente kan verlagen”, zeiden analisten van ING. De werkloosheid in de VS noteerde in maart op 3,8 procent en vermoedelijk blijft de werkloosheid in april op dit niveau. Kijkt u hieronder even mee naar de consensus.

Aperam duikt in rode cijfers

Aperam heeft in het eerste kwartaal de resultaten onder druk zien staan, maar verwacht op kwartaalbasis wel verbetering. Dit bleek vrijdag uit cijfers van de producent van roestvrijstaal. Volgens CEO Timoteo Di Maulo was er sprake van het zevende achtereenvolgende kwartaal waarin de roestvrijstaalsector in een recessie zat. "De ontwikkelingen in Europa komen overeen met die in 2020, maar duren veel langer", aldus de topman.

De omzet kwam afgelopen kwartaal uit op €1,66 miljard euro tegen €1,88 miljard euro een jaar eerder. Op kwartaalbasis was er wel sprake van een verbetering. In het vierde kwartaal boekte Aperam namelijk een omzet van €1,55 miljard euro. De schuld liep op kwartaalbasis op van €491 miljoen naar €674 miljoen euro. Onder de streep restte een verlies van €19 miljoen euro. Dit was een kwartaal eerder nog een winst van €70 miljoen euro.

Meer omzet bij Brunel

De financiële resultaten van het eerste kwartaal van 2024 zien er op het eerste oog goed uit, met een organische omzetgroei van 13% yoy. Dit oogt dus gunstig, vooral gezien de groei in alle vier de strategische sectoren: mijnbouw, life science, hernieuwbare energie en conventionele energie.

Het herstel van de permanente markt voor hernieuwbare energie en de stijging van de omzet per werkdag in de DACH-regio en Nederland, ondanks de uitdagende markten, wijzen op een robuuste vraag en een effectieve bedrijfsstrategie. Bovendien duidt de aanhoudende sterke groei in regio’s zoals het Midden-Oosten, India en de rest van de wereld op een succesvolle uitbreiding en diversificatie van de marktpositie van het bedrijf. Hieronder vindt u de key points.

Wall Street eensgezind hoger

De Amerikaanse beurzen zijn gisteren hoger geëindigd.

S&P 500: +0,9%

Dow Jones: +0,9%

Nasdaq: +1,5%

Wall Street sloot woensdag nog lager, mogelijk door het vooruitzicht op 'higher for longer', als het gaat om de rente. De Fed handhaafde namelijk woensdagavond zijn monetaire beleid. Daarover bent u als het goed is op de hoogte, want collega Jasperien van Weerdt deed live verslag van het evenement. De kans dat de Fed de rente ook in juni ongemoeid laat is nu ruim 90%, volgens de FedWatch Tool van CME. Het herstel ten opzichte van woensdag werd ingegeven door de dalende obligatierentes. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde 6 basispunten tot 4,58% en de tweejarige Treasury daalde 8 basispunten tot onder de 4,90%.

Om 22.30u kwam Apple met cijfers. Eerder hintte CEO Tim Cook al op nieuwe AI-features, aangezien ook Apple serieuze stappen wil ondernemen op het gebied van AI. Worden de cijfers met enthousiasme ontvangen? Ja, want nabeurs noteerde het aandeel iets meer dan 6% hoger. Apple heeft het afgelopen kwartaal minder iPhones verkocht dan een jaar eerder, waardoor de omzet daalde, maar de winst en omzetcijfers waren beter dan verwacht. Het dividend werd met 4% verhoogd naar $0,25 dollar. Afgelopen jaar steeg het dividend ook met 4%.

Apple Q2 2024 earnings are out:



?? iPhone revenue down 10%

?? Mac revenue up 3.9%

?? iPad revenue down 17%

? wearable revenue down 10%

?? services revenue up 14%



$90.8 billion in revenue overall, down 4% pic.twitter.com/tMo7xr7IYY — Tom Warren (@tomwarren) May 2, 2024

Azië overwegend hoger

De Aziatische beurzen noteerden vrijdagochtend overwegend in het groen, in aanloop naar de vrijgave van het Amerikaanse banenrapport vanmiddag, en na een groen slot op Wall Street en positief ontvangen cijfers van Apple donderdagavond. Koploper was de Hang Seng index in Hongkong, net als een dag eerder. De andere beurzen bleven dichter bij huis.

De stand van zaken

De AEX opent naar verwachting hoger.

Europese futures wijzen op een overwegend hogere opening.

Azië eindigde overwegend in het groen.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) noteert op 14,68.

De euro daalt tot 1,0736 dollar.

De Nederlandse tienjaarsrente staat op 2,84%.

De goudprijs stijgt met 0,1% naar $2.306 per troy ounce.

Voor een vat WTI-olie betaalt u nu $79,15.

Bitcoin noteert op $59.564,53.

Nieuws

Het belangrijkste nieuws van ABM Financial News:

08:03 AEX vermoedelijk licht hoger van start

07:50 Meer omzet bij Brunel

07:32 Beursblik: Berenberg verhoogt koersdoel ING

07:18 Aperam duikt in rode cijfers

07:13 Aziatische beurzen noteren overwegend hoger

06:44 Europese beurzen openen licht hoger

06:34 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

06:34 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:34 Beursagenda: macro-economisch

02 mei Coinbase verslaat verwachtingen ruimschoots

02 mei Apple verslaat verwachtingen

02 mei Galapagos handhaaft verwachte cashburn

02 mei Wall Street sluit hoger

02 mei Beursupdate: AEX op Wall Street

02 mei Koersalarm: Paramount in de lift door overname-interesse Sony

02 mei Olieprijzen consolideren

02 mei Wall Street koerst hoger

02 mei Europese beurzen sluiten lager

02 mei Solide groei UMG

Agenda 3 mei 2024

00:00 Chinese beurzen gesloten

07:00 Aperam - Cijfers eerste kwartaal

07:00 Credit Agricole - Cijfers eerste kwartaal (Fra)

07:00 Ontex - Cijfers eerste kwartaal

07:30 Brunel - Cijfers eerste kwartaal

09:00 Heijmans - Ex-dividend

10:30 Inkoopmanagersindex diensten - April def. (VK)

14:30 Banengroei en werkloosheid - April (VS)

15:45 Inkoopmanagersindex diensten - April def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex diensten ISM - April (VS)

En dan nog even dit

Sterk kwartaal voor Ontex

#Ontex: sterk 1Q !



- Omzet : +4% tot €460m (verw: €449m)

- EBITDA: +29% tot €53m (v: 47m)

- EBITDA-marge: +24,4ppt tot 11,5% (v: 10,6%)

- Schuldgraad: 3,3x->2,8x



2024 guidance stabiel

- Omzet: +0 à +5% (v: +0,3%)

- EBITDA-marge: 11% à 12% (v: 11,3%)

- Schuldgraad< 2,8x pic.twitter.com/acZZg8KkxV — Tom Simonts (@TSimonts) May 3, 2024

Is cacao het nieuwe gas?

Cocoa price movements are crazier than crypto . pic.twitter.com/BbOhQkHIyW — Yousuf M.Farooq (@YousufMFarooq) May 2, 2024

Nog altijd geen grote terugval voor de RABO-certificaten

De RABO-certificaten laten nog geen grote terugval zien nu het bod van 108.50 afgelopen is. pic.twitter.com/CvMdDQb1Zm — Corné van Zeijl (@beursanalist) May 2, 2024

De yen weet het ook even niet meer

Since the start of 2020, the Japanese #Yen is down more than 25% against the Chinese #Yuan. #China will not like that as it gets stuck between remaining a magnet for foreign (direct) investment and losing competitiveness against its biggest trade rivals (Japan, Korea). pic.twitter.com/eiFEChYD3m — jeroen blokland (@jsblokland) May 2, 2024

Veel plezier en succes vandaag.