Beursblik: sterk kwartaal Brunel

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Brunel heeft over het eerste kwartaal van dit jaar sterk gepresteerd, waarbij de EBIT vijf procent hoger uitviel dan verwacht. Dit bleek vrijdag uit een rapport van de bank. ING zag voor de regio Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland de nodige positieve verrassingen. Sectorgenoten van Brunel waren juist minder positief over Duitsland. De verwachting van Brunel dat de huidige trend zich doorzet zag ING vrijdag als positief, ook al ontbrak een concrete outlook. ING heeft een koopadvies op Brunel met een koersdoel van 15,50 euro. Brunel noteerde vrijdag op een groen Damrak 1,2 procent hoger op 10,36 euro. Bron: ABM Financial News

