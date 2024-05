Deutsche Bank verhoogt koersdoel UMG Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft het koersdoel voor UMG verhoogd van 32,00 naar 33,00 euro met handhaving van het koopadvies. Dit bleek vrijdag uit een rapport van de bank. Deutsche zag dat de platenmaatschappij niet alleen de winstverwachtingen overtrof, maar ook de marges op een 'bemoedigend' peil wist te houden. De bank sprak van goede kwartaalresultaten, die positief verrasten op winstvlak. De aangepaste EBITDA viel 4 procent hoger uit dan waar analisten op mikten, dankzij een sterke stijging van de marges. Al met al sprak de bank van een goede start van het jaar. UMG bevestigde bovendien dat het op schema ligt met de kostenbesparingen. Het aandeel UMG steeg vrijdag met 1,9 procent tot 28,44 euro. Bron: ABM Financial News

