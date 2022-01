Europese beurzen hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag licht hoger en herstellen daarmee enigszins van de minnen van dinsdag.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een plus van 0,2 procent op 479 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 0,3 procent naar 15.819,30 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 0,7 procent met een stand van 7.180,34 punten. De Britse FTSE steeg woensdag 0,2 procent naar 7.580,87 punten.

De markten worstelen momenteel met de vrees dat de centrale banken de rente sneller zullen verhogen. “Als de rente stijgt en dus de obligatiekoersen dalen, zullen ook de aandelenmarkten terrein verliezen”, vatte Simon Wiersma, investment manager bij ING, de situatie samen.

De Britten maakten over december een inflatie bekend van 5,4 procent op jaarbasis. In november was dit nog 5,1 procent. Het gerapporteerde cijfers was hoger dan voorzien.

Duitsland bevestigde woensdag met een inflatie van 5,3 procent over december op jaarbasis de eerder vastgestelde prijsstijgingen.

Van de eurozone kwam het overschot op de lopende rekening over november uit op 24 miljard euro tegen 19 miljard euro een maand eerder.

Vanmiddag komen in de Verenigde Staten de cijfers over de woningbouw en de afgegeven bouwvergunningen over december naar buiten.

Olie noteerde woensdag hoger. Een maart-future West Texas Intermediate noteerde 0, procent in het groen op 85, dollar, terwijl voor een maart-future Brent 88, dollar werd betaald, een stijging van 0, procent. De mondiale vraag naar olie overtreft dit jaar het niveau van voor de coronacrisis, zo bleek woensdag uit verwachtingen in het maandrapport van het Internationaal Energieagenschap.

De euro/dollar noteerde op 1,1345. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1337 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,1323 op de borden.



Bedrijfsnieuws

ASML maakte woensdag goed ontvangen resultaten bekend. De koers van het aandeel noteerde 1,1 procent hoger.

In Parijs en Frankfurt was het beeld onder de hoofdaandelen verdeeld. In Parijs bleef het aantal opmerkelijke uitslagen beperkt tot drie koersen die meer dan 3 procent konden bijschrijven, namelijk van de luxemerken Kering, Hermès International en LVMH.

In Frankfurt viel het koersverlies van 2 procent van het aandeel Fresenius Medical Care op. Het aandeel Zalando steeg 3,5 procent en van Sartorius 2,2 procent. Delivery Hero stond dinsdag nog onder druk, maar vandaag tekende zich een herstel van 2,7 procent af.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het groen.

De S&P500-index daalde dinsdag 1,8 procent tot 4.577,11 punten en technologiebeurs Nasdaq leverde 2,6 procent in en sloot op 14.506,90 punten. De Dow Jones-index verloor 1,5 procent tot 35.368,47 punten.